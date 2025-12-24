Papá Noel, Shrek y el Grinch llenan de diversión y regalos el Edificio San Luis de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Visita de Papá Noel al centro de mayores en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Edificio San Luis de El Puerto de Santa María (Cádiz) contó con la presencia de Papá Noel, Shrek y el Grinch, personajes muy queridos que hicieron divertirse al público. Durante la jornada, los asistentes pudieron saludar a los personajes, fotografiarse con ellos y compartir un rato de diversión y regalos en un ambiente marcado por la alegría, las risas y el espíritu navideño.

Previamente a la recepción de los niños en el Edificio San Luis, Papá Noel, acompañado por el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha realizado una visita al Centro de Mayores San Juan, donde repartió regalos, en un gesto cargado de cercanía y emoción, muy bien acogido por los mayores.

Por su parte, la Concejalía de Fiestas ha deseado una Feliz Navidad a todos los portuenses, "animándoles a disfrutar de estas fechas en familia y a seguir participando en las actividades programadas con ilusión, respeto y espíritu de convivencia".

Desde el Ayuntamiento han agradecido la "excelente respuesta" de la ciudadanía, así como la comprensión mostrada ante los ajustes realizados en la programación debido a las condiciones meteorológicas.

La programación navideña hará una pausa el 24 y 25 de diciembre. Las actividades se retomarán el próximo viernes 26 con la Cabalgata del Gran Visir y el espectáculo de Video Mapping en la Plaza Isaac Peral, eventos que tuvieron que aplazarse el pasado fin de semana a causa de la lluvia.