Patricia Cavada (PSOE) optará de nuevo a la Alcaldía de San Fernando (Cádiz) y aspira a revalidar la mayoría absoluta

La secretaria general del PSOE de San Fernando (Cádiz) y alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada. - PSOE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de San Fernando (Cádiz) y alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, ha presentado este lunes a la dirección del partido, al Grupo Municipal Socialista y a la militancia su candidatura para volver a encabezar la lista socialista en las elecciones municipales de mayo de 2027. Cavada ha señalado que aspira a "revalidar el Gobierno municipal con una mayoría absoluta que nos permita seguir avanzando con la misma determinación".

En este contexto, ha agradecido especialmente el respaldo de la militancia, la dirección del partido y el Grupo Municipal, así como el apoyo recibido de la ciudadanía y de distintos colectivos de la ciudad, que durante este tiempo le han animado a volver a presentarse.

"Para mí, volver a ser candidata es un regalo que me hacen la ciudadanía y mis compañeros y compañeras y que siento que tengo la obligación de devolver con trabajo, con compromiso y con toda mi capacidad", ha señalado. La alcaldesa ha defendido que ser regidora de San Fernando y tener la oportunidad de transformar la ciudad es "un auténtico regalo" y una responsabilidad que afronta con la misma ilusión que el primer día.

Cavada ha subrayado que será la ciudadanía quien tenga la última palabra en las urnas y que, por tanto, no puede prometer resultados electorales. "Lo que sí puedo prometer es que nadie nos va a ganar en ideas, nadie nos va a ganar en mejores proyectos y nadie nos va a ganar en horas de trabajo para seguir transformando San Fernando", ha afirmado.

Durante el encuentro con la militancia, Cavada ha compartido también un vídeo que repasa parte del trabajo desarrollado durante estos cuatro años de mandato, que afronta ahora su recta final. Según ha destacado, "el Gobierno municipal ha cumplido buena parte de los compromisos adquiridos y ha impulsado una transformación de la ciudad basada en la generación de empleo, la mejora de los servicios públicos, la recuperación del patrimonio, las inversiones y la creación de nuevas oportunidades".

En este sentido, ha destacado los datos de empleo de San Fernando, que, según ha señalado, se sitúan entre "los mejores de los últimos 25 años", así como medidas como la implantación del autobús gratuito, la municipalización del servicio de ayuda a domicilio y la mejora y ampliación de los servicios públicos.

La alcaldesa también ha repasado algunos de los principales proyectos desarrollados durante el mandato, entre ellos la recuperación de Torre Alta, las actuaciones de mejora en Camposoto y en las instalaciones deportivas, la transformación de Janer, que ha definido como "un foco de generación de empleo y captación de inversión", las actuaciones en la trasera de la Almadraba, los aparcamientos tácticos, la nueva zona gastronómica de Bahía Sur, las nuevas marquesinas y los proyectos de vivienda impulsados por el Ayuntamiento.

Cavada se ha detenido en la "transformación" de la playa de Camposoto. "Es más que evidente la transformación de la playa que nos encontramos y la que es hoy", ha afirmado, al tiempo que ha destacado su mayor atractivo y proyección. Según ha señalado, la playa se ha convertido en "una de las más fotografiadas y compartidas en redes sociales".

Asimismo, ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas en distintos barrios, como Puerto Palos, El Merendero y La Ardila, y la ampliación de las zonas verdes, con proyectos como los parques de La Magdalena y la Curva de la Casería, actualmente en ejecución, así como el vallado del Parque del Oeste y el nuevo parque de la avenida de la Constitución, cuya puesta en marcha está prevista próximamente.

A estas actuaciones se suman otras que se encuentran en ejecución o en fase de culminación, como la piscina de verano de la Ronda del Estero, los proyectos de los nuevos estadios de fútbol y atletismo, la actuación en la Curva de la Casería y la rehabilitación de la Casa Lazaga, entre otras iniciativas previstas para la recta final del mandato.

Cavada ha destacado igualmente la capacidad de San Fernando para "atraer proyectos de formación, innovación e inversión vinculados a la industria y la actividad económica", con iniciativas como la Navantia Academy, el Centro de Excelencia de Navantia y el NTC, acompañadas de inversiones que, según ha indicado, "refuerzan el papel de la ciudad como espacio de conocimiento, formación y desarrollo de nuevas oportunidades".

"Llegaremos a mayo de 2027 con la tarea hecha, con muchísimos proyectos terminados y con una ciudad que ha cambiado, pero también con una cartera de proyectos que ya están iniciados o preparados y que van a permitir seguir avanzando durante los próximos cuatro años", ha señalado.

PROYECTOS PARA EL PRÓXIMO MANDATO

La candidata socialista ha avanzado también algunos de los principales proyectos que marcarán el próximo mandato y cuya preparación ha comenzado ya este año, con el objetivo de buscar financiación y ponerlos en marcha a partir de 2027. Entre ellos ha citado la recuperación de los Polvorines de Fadricas, la transformación del Cine Alameda, el futuro centro de convenciones, la nueva piscina cubierta y la actuación prevista en Reyes Católicos.

A estos proyectos se suman la continuación de la recuperación de la Casa Lazaga, el futuro parque inundable de la Almadraba y la reforma integral del parque Almirante Laulhé, además de nuevas actuaciones dirigidas a ampliar y municipalizar servicios públicos.

De cara a las próximas elecciones municipales, Cavada ha señalado que el objetivo debe ser "revalidar el Gobierno municipal con una mayoría absoluta que nos permita seguir avanzando con la misma determinación". Un reto que, según ha afirmado, afronta "con más ilusión, más ganas y mejores proyectos" que cuando concurrió por primera vez como candidata. "Queremos presentarnos en mayo no solo con la tarea hecha, sino con más inversión, más proyectos y más oportunidades que nunca, y con una cartera de actuaciones ya iniciadas y preparadas para seguir desarrollándose", ha destacado.

La candidata socialista ha situado también la capacidad de "generar ilusión" entre los principales retos de las próximas elecciones. "La ciudadanía quiere ilusionarse. Necesita proyectos políticos en los que encontrar esperanza", ha afirmado, defendiendo que el proyecto socialista debe seguir ofreciendo "esperanza, oportunidades y transformación".

En este sentido, ha sostenido que San Fernando ha dejado atrás el modelo de "ciudad dormitorio" para convertirse en "una ciudad de actividad, una ciudad de esperanza y una ciudad de oportunidades", una transformación que, a su juicio, "debe continuar durante los próximos años".

"Esto no es un proyecto de Patricia Cavada ni solamente de un equipo. Es un proyecto para toda la ciudadanía, un proyecto que cambia y mejora la vida de las personas, que genera oportunidades de empleo y de economía y que hace que San Fernando tenga un futuro por delante", ha subrayado.

Cavada ha trasladado así a la militancia su intención de concurrir a las elecciones con un proyecto que permita al PSOE mantener el Gobierno municipal y continuar la transformación de San Fernando. La candidata ha señalado que aspira a que los isleños e isleñas "encuentren un espacio donde sentirse identificados, representados y donde depositar sus esperanzas".