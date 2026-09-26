El patrimonio literario de El Puerto, descubierto por clubes de lectura de la Biblioteca Fernando Alcalá Marín de Marbella - EL PUERTO DE SANTA MARÍA

CÁDIZ 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miembros de los clubes 'La Represa' y 'Lectura e inteligencia emocional', de la Biblioteca Central Fernando Alcalá Marín de Marbella (Málaga) han visitado El Puerto de Santa María (Cádiz).

El grupo fue recibido por el teniente de alcalde de Cultura, Patrimonio Histórico y Educación, Enrique Iglesias, quien les dio la bienvenida a la ciudad. La visita comenzó en la Fundación Pedro Muñoz Seca y continuó en la Fundación Rafael Alberti y el Castillo de San Marcos, según una nota.

Tras almorzar en La Cuchara, los participantes acudieron al Centro de Interpretación 'El Puerto de los Cargadores a Indias'. Los integrantes de ambos clubes realizan desde el año pasado excursiones culturales con las que buscan llevar la lectura más allá de la biblioteca.

Para elegir los destinos prestan especial atención a ciudades vinculadas con escritores y a lugares que les permitan descubrir la cultura desde distintas perspectivas. Sus lecturas abarcan desde los clásicos hasta autores contemporáneos.

Macarena, coordinadora de 'La Represa', agradeció el recibimiento y las facilidades ofrecidas desde el inicio de la organización de la visita. "Hemos disfrutado muchísimo.

Nos ha fascinado la Fundación Rafael Alberti, especialmente sus pinturas. Es una maravilla volver a esta tierra", ha indicado.

La coordinadora reconoció que la jornada les dejó ganas de regresar: "Nos ha faltado tiempo para verlo todo con calma, sobre todo la Fundación Alberti. Habíamos preparado un recorrido muy completo y organizarlo con El Puerto ha sido muy fácil".

Enrique Iglesias agradeció a los clubes que eligieran la ciudad para su encuentro y destacó el valor de estas visitas para acercar a los lectores a los lugares ligados a los autores que conocen a través de sus obras. "El Puerto avanza cuando comparte su patrimonio cultural y abre sus espacios a quienes desean descubrirlos. Esperamos que esta primera visita sea el comienzo de muchas más", ha afirmado.