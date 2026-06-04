El patrullero 'Medas' completa sus tareas de vigilancia y seguridad marítima en el Estrecho y mar de Alborán

Archivo - El patrullero de vigilancia de zona ‘Medas’ (P-26) durante su última misión de patrulla en el mar de Alborán. - ARMADA - Archivo

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patrullero 'Medas' ha regresado a su puerto base en Cádiz tras finalizar una misión operativa de seguridad marítima y vigilancia en el mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Para el desarrollo de la misión, el buque ha contado con 28 miembros en su dotación, que han garantizado el cumplimiento de la legislación vigente en las aguas bajo soberanía nacional.

Entre las acciones desarrolladas durante la patrulla, la Armada ha destacado en una nota la detección de una embarcación no identificada a la deriva. Tras abarloarla al costado y realizar una inspección visual, se coordinó su transferencia a una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para su posterior remolque.

Por otro lado, el 'Medas' coincidió en el mar de Alborán con el Buque Asalto Anfibio (BAA) 'Galicia', la fragata 'Victoria' y el Buque Escuela de Cooperación Pesquera (BECP) 'Intermares', unidades que se encontraban realizando el crucero de instrucción de los alumnos de la Escuela Naval Militar.

Asimismo, y en compatibilidad con sus tareas de vigilancia, el buque colaboró con el Órgano de Evaluación y Certificación de Cartagena, participando en ejercicios de superficie junto al Buque de 2 Acción Marítima (BAM) 'Relámpago', que efectuaba su Calificación Operativa.

Durante esta operación, el 'Medas' se integró en el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo el control operativo del Comandante del Mando de Operaciones, manteniendo una coordinación constante con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima.

La misión del buque se ha enmarcado dentro de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que las Fuerzas Armadas desarrollan de forma permanente. Su objetivo es contribuir a la protección de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, vigilar posibles actividades ilícitas y detectar unidades de interés.

El patrullero 'Medas' está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM) que, dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

Con un enfoque integral, aseguran la cooperación permanente con los diversos organismos de la administración con competencias en el ámbito marítimo, contribuyendo a la Acción del Estado en la mar.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.