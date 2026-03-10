La Peña Buena Gente de Jerez (Cádiz) entregará un premio récord de 10.000 euros a la mejor saeta por seguiriyas

Cartel del XLVII Concurso Nacional de Saetas de la Peña Buena Gente de Jerez - PEÑA BUENA GENTE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Peña Flamenca Buena Gente de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que su XLVII Concurso Nacional de Saetas contará en esta edición con un premio "récord" al ofrecer una cuantía especial de 10.000 euros a la mejor saeta por seguiriyas.

Este anuncio consolida a su concurso como uno de los certámenes "más importantes y mejor dotados" de todo el panorama nacional, como ha informado la entidad flamenca en una nota.

Esta apuesta económica busca atraer a las mejores voces y preservar la pureza de este estilo tan arraigado en la tradición jerezana.

Todo esto se ha enmarcado dentro de la presentación que tuvo lugar este pasado lunes en su sede de la Plaza Basurto del cartel de actividades para la cuaresma y la Semana Santa de 2026, un acto que marca el inicio de la cuenta atrás para "los días grandes" de la ciudad de Jerez.

Asimismo, se hizo público que Pedro Pérez será el encargado de pronunciar la Exaltación de la Saeta de este año, una figura reconocida en el ámbito cultural de la ciudad que tendrá la responsabilidad de glosar este canto en uno de los actos "con mayor solera" de la peña, que se celebrará el 13 de marzo en la Iglesia de San Mateo.

Además de las fases del concurso, que celebrará su semifinal el 20 y 21 de marzo y la final el 28 de marzo, la peña mantendrá su habitual actividad de dinamización cultural durante toda la cuaresma, incluyendo recitales y ciclos con la continuidad de los encuentros de cante en la sede social, y homenajes.

Con esta programación, la Peña Buena Gente ha defendido que reafirma su papel como "custodio" del flamenco y sus tradiciones en Jerez, invitando a todos los aficionados y ciudadanos a participar en unos actos que son seña de identidad de la cuaresma andaluza.