Pérez Dorao destaca el "espaldarazo" que supone que Cs haya sido la segunda fuerza en Cádiz capital el 2D

El portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha destacado el "espaldarazo" que supone, de cara a las elecciones municipales de 2019, que la formación naranja hayas sido la segunda fuerza política más votada en la capital gaditana en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez Dorao ha recalcado, a raíz de esos resultados, "la importante subida que ha pegado Cs al convertirse en la segunda fuerza más votada en la capital después de Adelante Andalucía, lo cual a nosotros nos da ánimos porque quiere decir que el trabajo que hemos hecho no suscita el rechazo de los votantes y que de cara a las locales podríamos tener la expectativas incluso de ganar".

De otro lado, el portavoz de Cs ha apuntado que "si bien es verdad que la pérdida de soporte electoral que ha tenido la coalición del gobierno local --Adelante Andalucía que engloba los partidos del equipo de Gobierno, Por Cádiz Sí se Puede y Ganar Cádiz en Común-- no ha sido tanto pues perdieron 3.500 votos o así".

"Es una cosa que me llama a mí la atención, pues yo creo que es muy difícil hacer menos y hacerlo peor, y que eso no haya tenido un reflejo electoral de mayor rechazo me da que pensar", ha abundado.

Igualmente, Pérez Dorao ha indicado que los resultados en los comicios "no son del todo extrapolables" a la realidad local pues "en las elecciones de 2015 en las andaluzas Ciudadanos tuvo el doble de votos que en las locales, si bien es verdad que a nosotros a nivel local no nos conocía nadie pero después de cuatro años de oportunidad de salir en la prensa, y de dar nuestra opinión en intervenciones que han sido relevantes, no cabe duda que esto influirá en los votantes".