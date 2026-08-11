Pescadores del Estrecho (Cádiz) ven un "paso adelante" la resolución del Gobierno sobre capturas fortuitas de atún

Archivo - Varios pescadores durante la ‘levantá’ del atún en las inmediaciones de Barbate, a 27 de mayo de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector pesquero del Estrecho de Gibraltar ha valorado la resolución de la Secretaría General de Pesca sobre las capturas fortuitas de atún rojo como "un paso adelante" a su solicitud reiterada de poder pescar estos ejemplares ante la situación que experimentan los pescadores en esta zona, con pérdidas de especies debido a circunstancias como la presencia del alga invasora.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) y gerente de la OPP72, Nicolás Fernández, ha lamentado que la Secretaría General de Pesca haya emitido una resolución que es "idéntica" al borrador previo, sin tener en consideración las alegaciones presentadas.

En concreto, ha cuestionado que se hayan ignorado las aportaciones realizadas desde los puertos de Conil, Barbate y La Atunara, así como las reclamaciones de la Federación de Cádiz y de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores.

Entre los inconvenientes planteados a la resolución está el que sólo se permita pescar fortuitamente una pieza de atún por buque al día, una limitación que "no tiene sentido" en una zona como la del Estrecho, donde hay "mucho atún" y en algunos casos tienen un tamaño "pequeño".

Asimismo, ha criticado que la resolución no contemple la autorización de descarga en los puertos de origen. El texto autoriza la pesca fortuita a las embarcaciones que tienen su base en Conil, Barbate, Algeciras y La Línea de la Concepción, pero no incorpora de forma explícita la autorización para que estos mismos puertos puedan recibir la descarga de las capturas.

Sobre el documento, ha señalado que la misma engloba a todos los caladeros bajo una misma regulación generalizada, sin atender a "la realidad y a la diferencia" que tiene el Estrecho de Gibraltar, a pesar de que cita a los puertos gaditanos expresamente. "Nos parece muy mal que la Secretaría no haya considerado la especificidad que reconoce de facto al nombrar los puertos del Estrecho", ha afirmado.

Aunque la medida permite realizar capturas que antes estaban prohibidas, Nicolás Fernández ha reconocido que el proceso para regularizar esta situación es "excesivamente lento" y pone en riesgo la "supervivencia" de una flota que no dispone de otra pesquería alternativa.

Por otro lado, ha admitido que la resolución les permite "contar con algo que antes no tenían" como es la captura fortuita de atún, hasta 64 toneladas, considerando como "positivo" el que "es algo que no existía". "¿Nos satisface? No ¿Es un paso más? Sí", ha manifestado.

En concreto, la resolución permite la pesca fortuita de atún rojo a más de 6.000 embarcaciones de España y establece las cantidades, normas, fechas de apertura y los posibles trámites para los nuevos grupos de flota habilitados. Así, la flota autorizada podrá disponer de este aprovechamiento desde mañana, 12 de agosto.

En total se autoriza una cuota para pesca fortuita de 233,92 toneladas. Esta cantidad se organiza en 67,39 toneladas para todos los censos de modalidad del Cantábrico noroeste; 55,28 toneladas para todos los censos de modalidad del Mediterráneo; 47,25 toneladas para todos los censos de modalidad de la zona del golfo de Cádiz, y 64 toneladas para los buques que tengan puerto base en La Línea de la Concepción, Algeciras, Barbate y Conil.