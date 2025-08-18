La playa de Camposoto (Cádiz) celebra el sábado el 'See You Sun' con una jornada de convivencia, deporte y conciertos

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La localidad gaditana de San Fernando encara la recta final del verano con una programación cultural y de ocio que se prolongará hasta el mes de septiembre, y que tendrá el sábado 23 de agosto uno de sus puntos fuertes con el 'See You Sun', la despedida del sol donde la playa de Camposoto se convierte en un espacio de convivencia, deporte y conciertos.

El 'See You Sun' ofrece experiencias diversas, que van desde pruebas de aventura como la Sharky Race Junior, donde los más jóvenes ponen a prueba su destreza entre obstáculos y retos acuáticos, hasta espacios multideportivos en la arena pensadas para que los niños disfruten de disciplinas como vóley, baloncesto, minigolf o tiro con arco, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La música también se convierte en protagonista de estos encuentros, con conciertos a partir de las 20,30 horas del sábado. Así, en el acceso número uno tendrá lugar la actuación de Rumbaleando y música en directo en el chiringuito Antonio. Iván Torrán y Phango Dub estarán presente en la pista 4, mientras que en la pista 8 actuarán Los Hombres de Papel y, posteriormente, Kadipó.

El 'See You Sun' también propone experiencias singulares, como las partidas de ajedrez al aire libre organizadas por la Peña Ajedrecística Isleña, que transforman la playa en un espacio donde estrategia y diversión se funden con el paisaje del atardecer, los baños de sonido con gong y sesiones de meditación que invitan a la relajación profunda y a la conexión interior en un entorno incomparable, que será en la pista 4.

Para el Ayuntamiento, se trata de un programa que combina entretenimiento, bienestar y cultura, y que ha convertido a Camposoto en "verdadero punto de encuentro para todas las edades".

Con tal motivo, se prolongarán los horarios de la línea 2 de autobuses (Gallineras-Camposoto-Bazán, prolongación playa) y del servicio especial barriada Bazán-Playa de Camposoto, siendo las últimas salidas desde la playa en ambas líneas a las 2.00 horas.

El Ayuntamiento, a través de la iniciativa 'Sun Fernando. Veranos frente al mar', ha mantenido una programación para que vecinos y visitantes experimenten semanas de música, flamenco, cine, espectáculos y deporte, a lo que se suman los servicios de la playa de Camposoto, que tras el aporte de arena realizado por el Gobierno de España, ha visto mejorada la calidad de la misma.