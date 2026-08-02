El plazo de matriculación sigue abierto para los II Cursos Universitarios de Verano de Jerez 2026

Archivo - Fachada de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha informado que continúa abierto el plazo de matriculación para participar en la segunda edición de los Cursos Universitarios de Verano en Jerez, que se celebrarán del 15 al 23 de septiembre en el Conjunto Monumental del Alcázar.

Esta oferta educativa destaca por sus precios accesibles gracias a un programa de becas, con tarifas de matriculación, que oscilan entre los 30 euros y los 65 euros, según el perfil del solicitante, según ha informado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha resaltado durante la presentación de estos Cursos la colaboración a tres bandas entre la Universidad de Cádiz (UCA), la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el propio Ayuntamiento.

Esta alianza ha permitido estructurar una programación de excelencia que contará con la participación de 47 ponentes y que promete generar un fuerte impacto transformador en la ciudad.

También ha destacado, García-Pelayo, que "Jerez se vuelve a situar en el mapa universitario de verano con una programación que mira a nuestra identidad y también a nuestro futuro a la vez que se sigue potenciando que nuestra ciudad es la Capital Española de la Gastronomía 2026".

SEDES EMBLEMÁTICAS Y FORMACIÓN PRÁCTICA

A lo largo de ocho días de intensa actividad académica, las clases saldrán del Alcázar para desarrollar su vertiente práctica en espacios de gran valor patrimonial y productivo de la ciudad como Bodegas Emilio Hidalgo, Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Viñedo San Cayetano y Bodegas Luis Pérez.

La UNIA ha organizado, entre el 15 y el 17 de septiembre, los cursos 'Historia y novela histórica', con figuras como José Calvo Poyato, doctor en Historia Moderna y director del seminario permanente de Novela Histórica de la Universidad de Sevilla, Javier Moro, historiador, antropólogo y premio Planeta 2011 por 'El Imperio Eres Tú', o Luz Gabás, autora de 'Palmeras en la nieve'; y el curso 'Gestión inteligente de destinos turísticos', con la presencia de expertos en este sector que trasladarán las estrategias que despliega el turismo de la mano de las nuevas tecnologías y formas de comunicación bajo la coordinación de Antonio Rafael Ramos, profesor de la UCA.

La UCA ha gestionado para los días 21, 22 y 23 de septiembre, los cursos sobre 'Bienestar animal del caballo de Pura Raza', bajo la dirección de Rafael Olvera, director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y doctor en Ciencias Veterinarias, y la aportación de diversas personalidades referentes en este ámbito, y 'Los vinos de pasto y Gastronomía', que contará con los profesores de la Universidad de Cádiz Víctor Palacios y Salvador Domínguez como directores y con las experiencias de reconocidos enólogos del Marco de Jerez, críticos gastronómicos y Juan Luis Fernández, Chef de LÚ Cocina y Alma, y Manuel Valencia quienes representan la conexión entre alta cocina, producto, territorio, vino de Jerez y gastronomía contemporánea".