La Policía italiana entrega a un hombre buscado por el asesinato en 2022 de un holandés en Chiclana (Cádiz)

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Las autoridades italianas han entregado este viernes a la Guardia Civil de Cádiz a un hombre que estaba buscado por el asesinato en enero de 2022 de un ciudadano holandés cometido en Chiclana de la Frontera.

La detención se produjo el pasado 11 de agosto en la ciudad italiana de Milán, donde el sospechoso se resitió al arresto, tratando además que varios adictos se enfrentaran a la policía italiana esgrimiendo jeringuillas hipodérmicas, ha informado la Guardia Civil en una nota.

El traslado se ha producido vía aérea Milán-Barajas, estando previsto que preste declaración judicial por su presunta participación en el asesinato de Ebrahim Buzhu, de nacionalidad holandesa, que fue hallado con un tiro en la cabeza al ser ejecutado por un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

Posteriormente, los presuntos culpables trasladaron el vehículo en el que se habían desplazado hasta otro punto de la localidad para incendiarlo, con la intención de borrar pruebas, según ha indicado la Guardia Civil, que ha agregado que la víctima "realizaba actividades relacionadas con el tráfico de hachís" entre la Costa del Sol, Holanda y Francia. Precisamente, los presuntos autores del asesinato se desplazaron desde Holanda hasta Málaga, donde alquilaron el vehículo que posteriormente fue calcinado.

La Guardia Civil ha recordado que a finales del mes de junio de 2022 se detenía a cinco personas por el asesinato de Buzhu, cometido en el mes de enero de ese mismo año. La víctima estaba relacionada con un caso de narcotráfico de la "mocro mafia" holandesa.

Durante la investigación, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, realizaron registros y detenciones en Chierry (Francia), Benalmádena y Alahurín el Grande (Málaga), y Guadiaro, San Martín del Tesorillo y Chiclana de la Frontera (Cádiz), en colaboración con las autoridades judiciales y policiales de Holanda y Francia, y se solicitó una Orden Europea de Detención, OEDE, sobre la persona de R.B., de 44 años de edad, quien en el momento de los hechos mantenía una relación sentimental que lo unía al resto de detenidos en la fase de explotación de la operación.

Los delitos que se les imputan son asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, daños y encubrimiento, en diferentes grados, en función de su participación en unos hechos de los que entiende el Juzgado Mixto número 1 de los de Chiclana, en coordinación con la Fiscalía de Cádiz.

Con la detención de este individuo y su posterior entrega a la Guardia Civil, se ha subrayado la cooperación entre las autoridades judiciales y policiales de ambos países.