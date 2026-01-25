La Policía Local de Cádiz ofrece un 'Escape Room' educativo para concienciar a jóvenes sobre seguridad vial

La Policía Local ofrece un 'Escape Room' educativo para concienciar a jóvenes sobre seguridad vial. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha puesto en marcha una iniciativa "pionera" en la ciudad para fomentar la educación vial entre los jóvenes a través del juego y la experiencia práctica. Se trata del Escape Room 'La hora de oro', una actividad formativa desarrollada en las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, en esta primera edición han participado alrededor de un centenar de alumnos de los institutos Fernando Aguilar Quignon y Fuerte de Cortadura, quienes han podido "aprender, reflexionar y concienciarse" sobre la importancia de una conducta responsable en la carretera de una forma "dinámica y motivadora".

El Escape Room recrea un accidente de tráfico ocurrido en una vía interurbana. A partir de esa situación, los estudiantes se dividen en cuatro grupos que representan a los distintos equipos que intervienen en una emergencia real --Bomberos, Guardia Civil, Personal Sanitario y Personal Civil--.

Cada grupo debe superar una serie de pruebas relacionadas con la 2 educación vial, la prevención de riesgos y la actuación ante un siniestro, con el objetivo común de salvar la vida de una víctima en un tiempo limitado.

La actividad gira en torno al concepto de 'la hora de oro', el periodo crítico que transcurre desde que ocurre un accidente hasta los 60 minutos posteriores. Para el Consistorio, este intervalo es "decisivo", ya que una intervención "rápida y eficaz" puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Precisamente, ese es el tiempo del que disponen los participantes para resolver los enigmas, coordinarse entre equipos y completar con éxito la misión. Uno de los ejes fundamentales del Escape Room es la concienciación sobre el protocolo PAS --Proteger, Avisar y Socorrer--, recordando a los jóvenes qué pasos deben seguir en caso de presenciar o verse implicados en un accidente de tráfico.

De este modo, se refuerzan conocimientos clave para actuar con seguridad, evitar nuevos riesgos y facilitar la labor de los servicios de emergencia. Desde la Policía Local de Cádiz se destaca el valor del juego como herramienta educativa.

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Juancho Ortiz, ha subrayado que "iniciativas como este Escape Room desarrollado en las instalaciones de la Policía Local permiten acercar la educación vial a los jóvenes de una manera innovadora y efectiva, ayudándoles a tomar conciencia de la importancia de la prevención y de una actuación responsable en la carretera".

Con este proyecto, "desde el Ayuntamiento de Cádiz y la Policía Local reforzamos nuestro compromiso con la formación y la prevención, apostando por métodos didácticos innovadores que contribuyan a reducir la siniestralidad y a formar a futuras generaciones más responsables y comprometidas con la seguridad vial".