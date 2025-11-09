PP afirma que el "liderazgo" de Moreno es "la mejor garantía" para que Jerez y Andalucía avancen

Miembros del PP de Jerez de la Frontera en el 17 Congreso del PP-A - PP

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha destacado este domingo que el "liderazgo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "la mejor garantía" para que la ciudad y Andalucía avancen.

Liderados por la presidenta local del PP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, un nutrido grupo de militantes del PP jerezano han participado este fin de semana en el XVII Congreso del PP Andaluz que ha reelegido como presidente del partido a Juanma Moreno.

García-Pelayo ha destacado el apoyo de los populares jerezanos al también presidente de la Junta, subrayando que "el liderazgo de Juanma Moreno es la mejor garantía para que tanto Jerez como Andalucía avancen como lo están haciendo".

La alcaldesa ha afirmado que con Juanma Moreno llegó un "cambio necesario, moderado y de progreso a toda Andalucía que ha sentado muy bien a Jerez, con un partido fuerte que viene ganando todas las elecciones (locales, autonómicas, nacionales y europeas) en los últimos años y con un Gobierno de la Junta de Andalucía volcado en solucionar problemas históricos, en dar respuesta a las necesidades de la ciudad y de los jerezanos", según se recoge en un comunicado.

Durante este XVII Congreso del PP andaluz bajo el lema 'Siempre Andalucía', el PP de Jerez ha mostrado su satisfacción por la reelección de Juanma Moreno como presidente, así como por "su apoyo y compromiso" con el partido en Jerez al incluir a María José García-Pelayo y Almudena Martínez en la nueva ejecutiva regional.