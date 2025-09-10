El PP de Cádiz denuncia la exclusión de la uva tintilla de Rota del registro de variedades comerciales

Archivo - El portavoz de Agricultura del PP en el Congreso y diputado por Cádiz, Pedro Gallardo, en rueda de prensa. - PP DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agricultura del PP en el Congreso y diputado por Cádiz de esta formación política, Pedro Gallardo, ha denunciado la decisión del Ministerio de Agricultura de excluir la tintilla de Rota del Registro de Variedades Comerciales, una medida que ha sido publicada en el BOE "de forma sorpresiva y sin informar ni mantener ningún encuentro previo con el sector".

En una nota, el PP ha mostrado su rechazo a "una decisión unilateral del ministro --Luis Planas--, tomada sin escuchar ni a agricultores ni a productores y sin ofrecer alternativa alguna".

"De la noche a la mañana y sin saber nada nadie se acaba con la denominación de la tintilla de Rota y se mete dentro de la variedad de uva graciano, una uva que tiene otras cualidades no tiene nada que ver con la tintilla de Rota" ha lamentado Gallardo tras un encuentro con representantes del sector perjudicado, en el que también han asistido en representación del PP la vicesecretaria de Organización y parlamentaria, Auxi Izquierdo, y la diputada nacional, Macarena Lorente.

Para el PP de Cádiz se trata de "un nuevo agravio" del Gobierno de Pedro Sánchez, que "va en contra del trabajo e inversiones que durante muchos años vienen haciendo viticultores y bodegueros", quienes como ha señalado, "con mucho esfuerzo han conseguido que esta variedad de vino tenga un sitio específico en el mercado y sea cada vez más demandado por los consumidores".

Gallardo ha considerado que meter a la uva tintilla "en el saco de otras variedades de uvas" es una decisión "injustificada" porque la tintilla de Rota "tiene su propia idiosincrasia y unas características organoléptica que hacen que sea una uva diferenciada".

Además, ha subrayado que es un cultivo "de gran arraigo" no sólo en el municipio de Rota, que le da nombre, sino que se trata un cultivo característico de El Puerto de Santa María y Jerez, y también del propio Marco, donde "hay registros que datan del año 1.700", argumentando que "aunque prácticamente se perdió, hoy la provincia es la principal productora de esta variedad de uva".

En concreto, son entre 50 y 55 hectáreas sembradas de las cuales aproximadamente unas 40 están en la provincia de Cádiz y el resto entre Extremadura, Castilla La Mancha y otras comunidades.

Es por eso que desde el PP de Cádiz se ha anunciado "una ofensiva" para defender este patrimonio y pedir al Gobierno que revierta su decisión.

Tras recoger de primera mano las inquietudes del sector perjudicado, el PP en el Congreso ha registrado una serie de preguntas en la Comisión de Agricultura del Congreso en las que exigen, entre otras cosas, explicaciones al Gobierno sobre el motivo de la exclusión y soluciones ante las inversiones ya realizadas que "ahora quedan en entredicho".

Además, se va a presentar tanto en los ayuntamientos, como Diputación, Junta de Andalucía, Congreso y Senado respectivas iniciativas en defensa de la permanencia de la tintilla de Rota en el Registro de Variedades Comerciales.