El PP critica la "parálisis inversora" del Gobierno en Cádiz por la "ausencia" de Presupuestos Generales del Estado

Inmaculada Marín, diputada nacional del PP por la provincia de Cádiz. - PP

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Cádiz, Inmaculada Marín, ha criticado la "parálisis inversora" que sufre la provincia de Cádiz "provocada por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE)", recordando que "lleva tres ejercicios consecutivos (2024-2026) sin aprobar nuevos Presupuestos y gobernando mediante la prórroga de las cuentas de 2023 y modificaciones de créditos, lo que está frenando el desarrollo de proyectos estratégicos para Cádiz".

En una nota, Marín ha señalado que, a 15 días de que el próximo 30 de septiembre finalice el plazo para presentar ante el Congreso las nuevas cuentas, "todo parece indicar que el Gobierno de Pedro Sánchez no traerá nuevamente ninguna propuesta, lo que supone una legislatura presupuestaria prácticamente perdida".

La diputada del PP ha lamentado las consecuencias que la provincia de Cádiz padece a causa de "un Ejecutivo débil, sin rumbo político ni transparencia". "La ausencia de Presupuestos nos está sometiendo a una parálisis total, no hay planificación y ejecución de nuevos proyectos, de nuevas infraestructuras, también una falta de mantenimiento y modernización de las ya existentes, con un evidente deterioro de la calidad de las mismas, deterioro que percibimos día a día, en los servicios de transporte, ferrocarriles, carreteras", ha afirmado.

Igualmente, ha añadido que "conlleva también un problema de fiscalización y de rendición de cuentas, porque anunciar no es licitar ni ejecutar y detrás de las promesas socialistas hay muchos proyectos concretos que los gaditanos llevan años esperando".

Marín ha destacado, entre otras inversiones, "infraestructuras que son determinantes para el desarrollo económico y que siguen sin acumulando décadas de retrasos" como la conexión ferroviaria de Algeciras, "estratégica para el Campo de Gibraltar, para el Puerto de Algeciras, para Cádiz, para Andalucía y para España, y de la que aún se siguen licitando elementos esenciales de la electrificación".

Igualmente, ha hecho referencia al nuevo enlace de la AP-4 con el aeropuerto de Jerez, que ya estaba en fase de redacción de proyecto y tampoco se ha traducido todavía en la ejecución de la obra. En cuanto al Nudo de Tres Caminos, que en 2024 estaba recién iniciada y con un horizonte de finalización situado inicialmente en 2027, "acumula un retraso importante y la obra está parada pendiente de modificaciones del proyecto", mientras que la mejora de la N-340 entre Vejer y Tarifa "continúa atascada en la tramitación previa al proyecto".

"Cádiz no puede competir económicamente con todo su potencial si sus infraestructuras estratégicas avanzan con décadas de retraso", ha airmado Inmaculada Marín, que ha defendido la necesidad de que el Gobierno presente "de forma inmediata" el proyecto de Presupuestos Generales para el año 2027 y que, previo a la aprobación de las cuentas, se publique una relación detallada con el coste, ejecución y plazos de cada inversión pendiente en Cádiz. "Que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometa de una vez con la provincia de Cádiz", ha añadido.

"Ni Cádiz, ni España pueden afrontar el 2027 con un presupuesto diseñado para el 2023, y mientras la recaudación es cada vez mayor y las empresas y ciudadanos aportan hoy muchos más recursos tributarios, cada vez reciben menos", ha concluido.