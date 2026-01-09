PP denuncia "dejadez" del Gobierno de España ante "la reiterada presencia de narcolanchas" en el litoral de Cádiz

La presidenta del Partido Popular de Barbate, Ana Moreno, y el secretario general del partido en esta localidad, Paco Ponce, atendiendo a los medios. - PP DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Barbate (Cádiz) ha denunciado la falta de medios y "la dejadez" del Gobierno de España ante "la reiterada presencia de narcolanchas" en el litoral gaditano y el puerto de este municipio, acusando al Ejecutivo central de "minimizar" una situación que han considerado "grave y sostenida en el tiempo", todo ello después de las declaraciones este jueves del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que achacaba esta situación a casos "muy puntuales".

Según una nota del PP, la presidenta del Partido Popular de Barbate, Ana Moreno, junto al secretario general del partido, Paco Ponce, han reclamado "medidas urgentes para garantizar la seguridad y el principio de autoridad en la zona".

Paco Ponce ha afirmado que el Gobierno de España "miente cuando dice que la situación está controlada" porque "día tras día vemos que no es así". En este sentido, ha recordado que "en las últimas semanas" se han producido "numerosas actuaciones relacionadas con el narcotráfico" y que las playas de Barbate "han amanecido llenas de petacas de gasolina, una realidad que no se puede negar".

Es por eso que ha criticado el que el delegado del Gobierno "niegue la mayor" calificando estos hechos como "puntuales", rechazando que esto sea así y señalando que "Barbate vuelve a sufrir la dejadez del Gobierno de España".

Desde el PP se ha insistido en "la necesidad urgente" de dotar al municipio de una patrullera permanente en el puerto, así como de reforzar los medios materiales y humanos, considerando que esto "no es una opinión" sino "algo tangible que vemos a diario y que reclaman las propias asociaciones profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que como se ha afirmado, "están hartas de engaños por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska".

Por su parte, la presidenta del Partido Popular de Barbate, Ana Moreno, ha valorado las pasadas declaraciones del delegado del Gobierno sobre la presencia de narcolanchas en este puerto, aseverando que "si miente, es grave, pero si desconoce la realidad que vive Barbate, es aún más grave".

Moreno ha calificado como "rotundamente falso" que esta situación se haya producido "de manera puntual y anecdótica", asegurando que "todo el pueblo ha sido testigo de esa presencia en varias ocasiones".

"El hecho de que las narcolanchas se refugien precisamente en el lugar donde hace apenas dos años fueron asesinados dos agentes demuestra que en Barbate se ha perdido el principio de autoridad", ha advertido la dirigente del PP, que ha calificado las palabras de Pedro Fernández como "un insulto a los guardias civiles, a un pueblo al que esta imagen perjudica gravemente y a la inteligencia de todos".

Además, ha lamentado "el silencio cómplice del PSOE andaluz, del PSOE gaditano y, especialmente, del PSOE de Barbate", calificando de "auténtica vergüenza" que "se niegue a Barbate el reconocimiento de su singularidad mientras se reparten millones a Cataluña únicamente para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder".

Ana Moreno ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ni siquiera se digne a responder a las numerosas cartas solicitando una reunión" para abordar la singularidad de Barbate mientras el presidente del Gobierno "se sienta a negociar con quienes acaban de salir de prisión gracias a una amnistía, cuanto menos, polémica".

"Ante todo esto --ha continuado-- el PSOE de Barbate calla ante la humillación que supone la presencia de narcolanchas y ante la discriminación económica", añadiendo que "ese silencio también es una forma de complicidad".