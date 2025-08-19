PP dice que el Gobierno "no está a la altura" del nivel de emergencia por incendios y los medios pedidos "no llegan"

El coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, atendiendo a los medios en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Interior y Emergencias del Partido Popular, Antonio Sanz, ha lamentado que el Gobierno de España "no está a la altura" del nivel de emergencia actual por los diversos incendios que se registran en varios territorios del país y que "no han llegado, ni están llegando" los medios del Ejecutivo central "como reclaman los presidentes autonómicos y los diferentes responsables de interior, de emergencia o de lucha contra incendios desde las comunidades autónomas".

"Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde y ha llegado mal", ha afirmado en una rueda de prensa en Cádiz, donde ha reiterado que "no hemos tenido a un Gobierno con el sentido institucional que requería la situación extrema, extraordinaria, de gravedad de los incendios forestales que hemos tenido y está teniendo que sufrir una buena parte de España".

Sanz se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno, en el que ha reclamado "lealtad institucional", señalando que "esa lealtad hubiera sido deseable que hubiera sido desde el principio" de los incendios y que no hubiera que esperar que "un gobierno salga de vacaciones para que se ofrezca una respuesta de medios a las comunidades autónomas adecuadas y proporcionadas, a pesar de que todavía faltan por venir y cumplir las peticiones que se han hecho".

"Creo que cuando se reclama lealtad institucional hay que reclamarla para desde el principio y para todos los responsables públicos", ha aseverado el responsable del PP, quien ha afirmado que "el deber principal hoy es prestar socorro, ayuda y seguridad a la ciudadanía" y no "seguir escatimando esfuerzos y medios como lo sigue haciendo el Gobierno de la nación, ni seguir improvisando medidas".

Además, ante el anuncio de Sánchez de establecer pactos contra el cambio climático, ha defendido que "en este momento el objetivo principal tiene que ser seguir evitando la catástrofe" y que "todavía hacen falta muchos medios y no es momento de anuncios ni son momentos de fotos". "Son momentos de aportar el máximo de medios posibles, tanto por parte del Estado y de las comunidades autónomas", ha aseverado.

Con todo ello ha vuelto a decir que "aunque han llegado medios y se agradece lógicamente, no han llegado todos, ni han llegado en el porcentaje adecuado los medios reclamados por las comunidades autónomas".

Antonio Sanz ha afeado las palabras del lunes de la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, en las que recordaba que las competencias son de las autonomías y que el mando pasaría al Gobierno si se elevase la emergencia a nivel tres.

"Me parece lamentable que Montero ayer se dedicara a un debate de competencias cuando lo que se trata es de sumar más esfuerzo, más medio, más personal", ha dicho el coordinador de Interior y Emergencias del PP, quien ha explicado estas declaraciones por "desconocimiento" o "el intento de tapar u ocultar los errores del Gobierno de la nación, que evidentemente los ha tenido como he denunciado en esta materia".

En ese sentido, ha explicado que en una situación operativa 2 "no hay debate de competencias" sino "suma de esfuerzo, de medios, de materiales y personal a disposición de la dirección de la emergencia". Además, ha indicado que con este nivel se "exige y reclama" al Gobierno "aportar todos los medios suficientes con los que cuente el Estado y el propio mecanismo europeo".

"A partir de que se ha elevado la situación operativa 2 por parte de la mayoría de los incendios que están afectando a Galicia, Castilla y León y Extremadura, no cabe una discusión de competencias", ha sentenciado.

Antonio Sanz ha tenido también palabras de reconocimiento a "la enorme profesionalidad, entrega, sacrificio y compromiso" demostrados por los efectivos de los bomberos forestales en el ámbito de las diferentes comunidades autónomas, así como de la Unidad Militar de Emergencia, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y de técnicos municipales de los diferentes ayuntamientos e instituciones, además de efectivos de otras entidades como Protección Civil o Cruz Roja.

Este reconocimiento se ha extendido a "la ayuda de voluntarios y vecinos que no están dudando en ningún momento en arriesgar sus vidas para salvar la de otros y protegerlos". "Ese es el mejor ejemplo que en este momento se tiene que dar", ha comentado, insistiendo en la cooperación, coordinación y colaboración entre las administraciones, que se hace "absolutamente imprescindible" ante cualquier emergencia.

Por último, ha expresado su cariño a los familiares de quienes han sufrido pérdidas humanas. "Trasladamos todo nuestro cariño y todo nuestro consuelo a esas familias que viven uno de los peores momentos posibles y que han tenido las más terribles consecuencias que se puede tener en una catástrofe", ha lamentado.