PP dice que "sólo" el Plan de Empleo Específico que propone "hará que la provincia de Cádiz remonte"

El número uno del PP de Cádiz a las elecciones al Parlamento andaluz, Pepe Ortiz, ha asegurado que "un cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía traerá consigo, de entrada, más creación de empleo en la provincia", considerando que "sólo con el Plan de Empleo Específico que proponemos para la provincia hará que Cádiz remonte".

En un comunicado, Ortiz ha considerado necesario que "Andalucía rompa con la dinámica seguida durante 40 años por el PSOE al frente del ejecutivo autonómico en materia laboral como primer paso para remontar porque, ha recordado, los planes de empleo socialistas han acabado siempre en fracaso o en los juzgados". "Eso nos ha llevado a que la comunidad y concretamente la provincia Cádiz estén hoy a la cabeza del paro", ha explicado.

En este sentido, el candidato popular ha advertido especialmente del "efecto negativo" para el empleo de la coincidencia en tiempo y gobiernos de Pedro Sánchez y Susana Díaz. "Ambos han generado inestabilidad y falta de confianza, lo que se ha traducido en un verano regular, con menos de la mitad de ocupados que hace un año, tres meses consecutivos subiendo el número de parados y unas previsiones poco halagüeñas de contratación en Navidad", ha abundado.

Por todo ello, Ortiz ha animado a los gaditanos a "elegir" a un nuevo gobierno que, "en lugar de estorbar y poner trabas, ayude a crear puestos de trabajo y con el aval de haber pilotado la recuperación económica en los últimos años gracias a las reformas acometidas en España y con un proyecto serio para Andalucía y Cádiz como es el Partido Popular".

En esa línea, el candidato ha defendido un "plan por el empleo específico para Cádiz que, liderado por el PP, involucre a todas las administraciones, lleva a cabo una revolución fiscal con la reducción de impuestos, fomente la formación y el trabajo estable de calidad y premie, asimismo, las buenas prácticas empresariales como las que favorezcan la conciliación con el objetivo de crear 80.000 puestos de empleo en cuatro años".

"La provincia de Cádiz precisa de una Junta de Andalucía aliada con empresarios, emprendedores, empleados y sindicatos, que hagan de la política laboral el eje de un buen Gobierno", ha puntualizado.

APOYO A LOS PESCADORES

Por otra parte, Ortiz ha indicado que "estamos con los pescadores de Barbate, Conil y Tarifa y no hay acto que no me acuerde de ellos", afirmando que "tras reunirnos con ellos, le hemos trasladado que hay una cosa simple respecto a la ayuda que aún no se ha tramitado, que tenga carácter retroactivo para que el afectado vaya al banco para que le adelanten el salario a través de un certificado del Estado".

Para el candidato, "esto es una solución para los pescadores que lo están pasando, realmente, mal", y, en ese aspecto, ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez que su pago "sea una prioridad absoluta", calificando de "lamentable" que "ni el PSOE se haya reunido con ellos ni desde el Ministerio de Agricultura, a día de hoy, sigan sin dar la cara". "Temo que las ayudas tampoco llegarán en diciembre", ha censurado.

HOSPITAL DE VEJER

Por otra parte, Ortiz ha reclamado a la secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, "menos fotos y más pagar el dinero" que la institución provincial debe al Ayuntamiento de Vejer del convenio firmado en su día en relación a la construcción del Hospital de La Janda.

El también alcalde de Vejer ha considerado que "muy mal tienen que estar algunos para decir que el principal problema que tiene la provincia de Cádiz es el hospital de Vejer, del que ahora se cumplen once años desde que el gobierno socialista de la Junta puso la primera piedra y al que, por primera vez, ha ido Irene García y lo hace para mentir e insultar la inteligencia de la ciudadanía".

"Este hospital está listo y con una petición de licencia de apertura que nos ha llegado hace pocos días y en la que los técnicos municipales ya están trabajando", ha insistido Ortiz pidiendo que "se abra ya, pero completo, nada de abrirlo por fases".

Igualmente, ha preguntado a la formación socialista si "también tengo la culpa de que los centros de salud de Camposoto en San Fernando; de Barbate y de Los Gallos en Chiclana, no estén hechos aún, que el hospital de San Carlos de San Fernando sólo tenga abierto tres de las once plantas, y de que no esté hecho el segundo centro hospitalario en Cádiz". Para Ortiz, "el PSOE no ha cumplido en materia de Sanidad en la provincia de Cádiz", reclamando que "abran el hospital ya".

Retomando el tema del Hospital de Vejer, Ortiz ha explicado que "está ya la depuradora, el agua y la instalación de la luz, que todo está a la espera de que la Junta tramite el alta del suministro eléctrico, algo que ya podrían haber estado realizando, como con los ascensores". "Nuestro compromiso fue abrirlo este año y así será", ha apostillado.

"El problema es que el PSOE no contaba con tener elecciones ahora y, por eso, han tenido que volver a meter en el debate político el hospital, porque es lo único que tienen contra mí y contra el pueblo de Vejer, el único que ha puesto dinero que no le correspondía para que el hospital se abra", ha concluido Ortiz.