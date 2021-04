PP exige al PSOE "que cumpla con su responsabilidad" con Airbus Puerto Real (Cádiz)

CÁDIZ, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, Bruno García, ha adelantado que el grupo popular en el Parlamento de Andalucía ha presentado una enmienda a la proposición no de Ley registrada por el PSOE, que se debate el jueves, para que se exijan al Gobierno "soluciones" sobre el futuro de Airbus en Puerto Real "que es lo que preocupa en estos momentos, que cumpla con sus responsabilidad".

En una nota, García ha manifestado que, "además de los debate en el Parlamento, lo urgente y necesario en estos momentos es que de verdad se trabaje por defender la continuidad de la planta de Puerto Real".

"Necesitamos que el Gobierno de España defiende en Airbus la posición estratégica de Puerto Real y, a estas alturas del conflicto, tenemos dudas de que se ha hecho", ha manifestado el dirigente del PP, que ha exigido al Gobierno de España que este miércoles, "en la junta general de accionistas de Airbus en la que está citada la SEPI como parte de la compañía, el Gobierno defienda sin cortapisas el futuro y viabilidad de la planta gaditana".

Además, ha criticado que la proposición registrada por el PSOE en el Parlamento no incluya ninguna resolución a favor de la planta puertorrealeña, al igual que ya ocurriera con la semana pasada con la que se llevó al Congreso. Ante ello, ha señalado que el Grupo Popular "va a forzar, a través de enmiendas, que no se pase de puntillas ante el gran problema y preocupación que hay en estos momentos encima de la mesa y que no es otro que la intención de cierre de la planta en Puerto Real".

"Ya lo hicimos hace unos días en Madrid, pero el PSOE se negó a votar en contra del cierre de Airbus Puerto Real. Insistiremos y veremos qué explicaciones y qué ocurre al respecto", ha afirmado Bruno García.

En concreto, según ha explicado, el grupo popular pide "soluciones concretas" que permitan garantizar la continuidad de la planta gaditana y que pasa por instar al Gobierno a que la SEPI incremente su participación en el Consorcio europeo de Airbus, "de tal manera que nuestro país tenga un mayor peso en la distribución de carga de trabajo entre los distintos centros en Europa".

En relación con el centro de Puerto Real, propone que se garantice la carga de trabajo en esta planta duplicando la línea de montaje de los estabilizadores horizontales de la línea a320 y a321 y ensamblar en un solo componente la sección 19, el estabilizador horizontal y la sección 19.1 de los A320 y A321.

Además, se reclama instar al Gobierno que incluya a las empresas de este sector como susceptibles de acceder al Decreto de Ayudas aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la pandemia; y la aprobación urgente de un Plan Nacional Aeroespacial que complemente al ya aprobado por la Junta de Andalucía.

"Total apoyo y solidaridad con los trabajadores afectados "con los que nos mantenemos a su entera disposición para todo aquello que podamos ayudarles tal y como hemos hecho desde un primer momento", ha concluido Bruno García.