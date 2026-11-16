El PP garantiza un "compromiso firme" para "acabar con el déficit de infraestructuras" del Campo de Gibraltar

Jacinto Muñoz, candidato número uno del PP al Senado por Cádiz. - PP

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PP al Senado por la provincia de Cádiz y alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz, ha manifestado que el Campo de Gibraltar necesita un "compromiso firme" del próximo Gobierno de España para "acabar con el déficit histórico de infraestructuras" que condiciona su desarrollo económico y limita las posibilidades de crecimiento de una comarca estratégica.

En este sentido, ha asegurado que un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo permitirá impulsar las inversiones necesarias para situar al territorio al nivel que merece. Asimismo, ha subrayado que la provincia de Cádiz cuenta con un "enorme potencial económico", gracias a la diversidad de sus sectores productivos, desde la ganadería y la pesca hasta la industria y el turismo, una "capacidad que alcanza una dimensión especial en el Campo de Gibraltar".

No obstante, ha advertido de que "ese potencial continúa condicionado por unas comunicaciones claramente insuficientes". Así, ha vuelto a reclamar la ampliación a tres carriles de la A-7, como una "actuación imprescindible" para mejorar la movilidad de los ciudadanos y garantizar la fluidez del tráfico en una vía que soporta diariamente importantes retenciones.

El candidato del PP ha incidido en la contradicción que supone que el principal puerto de España y del Mediterráneo, cuarto de Europa, cuente con unas "conexiones ferroviarias tan deficientes". Por ello, ha reclamado una conexión Algeciras-Bobadilla-Madrid-Zaragoza moderna, rápida y segura, capaz de atender tanto el transporte de mercancías como el de pasajeros.

Muñoz ha recordado que esta situación "perjudica directamente" la competitividad del Puerto de Algeciras y de la Bahía de Algeciras, que alberga el primer polo industrial de Andalucía y el segundo de España.

Asimismo, ha lamentado el "escaso ritmo de ejecución" de las actuaciones ferroviarias pendientes y ha exigido que se traduzcan en inversiones reales y avances efectivos.

Otra de las reivindicaciones planteadas ha sido el desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer, cuyos aproximadamente 60 kilómetros constituyen el único tramo sin convertir en autovía de los más de 1.200 kilómetros de esta carretera. Una carencia que, según ha señalado, perjudica tanto a la actividad logística e industrial como al desarrollo turístico de Tarifa y del conjunto de la comarca.

El dirigente del PP ha extendido estas demandas al resto de la provincia, citando también la necesidad de ampliar a tres carriles la AP-4 y desdoblar la N-IV, actuaciones que considera "fundamentales" para mejorar la conectividad y las oportunidades económicas de Cádiz. Frente a esta situación, Muñoz ha puesto sobre la mesa el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de impulsar un plan de inversión de 300.000 millones de euros en infraestructuras durante 15 años, mediante la colaboración público-privada, destinado tanto a modernizar las redes existentes como a desarrollar nuevas actuaciones.

"Necesitamos que el Campo de Gibraltar deje de ser la última parte de España y de Europa y se convierta en el comienzo de España y de Europa", ha afirmado, destacando la posición estratégica de la comarca como puerta de entrada a África y punto de conexión entre continentes.

Por último, Muñoz ha pedido la confianza de los gaditanos en las candidaturas del PP al Congreso y al Senado, defendiendo que la provincia "no reclama privilegios, sino justicia e igualdad de condiciones" para poder seguir creciendo y compitiendo en las mismas condiciones que otros territorios.

Por su parte, el número dos del PP al Congreso por Cádiz, Miguel Ángel Sastre, ha recordado que la defensa de unas mejores infraestructuras para la provincia y el Campo de Gibraltar no responde a una reivindicación coyuntural de la campaña electoral, sino a una línea de trabajo que el PP viene manteniendo durante toda la legislatura.

Sastre ha destacado las numerosas iniciativas parlamentarias, preguntas y comparecencias realizadas por los representantes populares para reclamar soluciones a cuestiones como los accesos norte y sur de Algeciras, la variante exterior ferroviaria y el tercer carril de la A-7. El candidato ha advertido de que los problemas de tráfico que soporta esta autovía son una muestra evidente de la necesidad de actuar con urgencia, especialmente en una comarca que ronda el cuarto de millón de habitantes y registra diariamente una intensa actividad económica.