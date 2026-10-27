El PP incluye como independiente en su candidatura al Senado por Cádiz a García-Maiquez, que encabezó la de Vox en 2023

Archivo - Enrique García-Máiquez, candidato al Senado por la provincia de Cádiz. - VOX - Archivo

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del PP ha aprobado las listas de las candidaturas que se presentan a las elecciones del próximo 29 de noviembre (29N) contando con la novedad, respecto a lo anunciado el pasado domingo, que en la provincia de Cádiz al Senado se incorpora como tercer nombre, en calidad de independiente, Enrique García-Maiquez, que en los comicios de julio de 2023 fue quien encabezó la lista a la misma Cámara por Vox.

La provincia de Cádiz era una de las afectadas en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para las candidaturas al Senado, siendo una de las seis en las que el partido de Santiago Abascal renunciaba a presentarte como partido. No obstante, el acuerdo ha conllevado un cambio con respecto a la lista que el PP anunciara este mismo domingo para la provincia gaditana.

Así, la lista del PP por el Senado por Cádiz la encabeza, tal y como se anunció, el que será desde esta semana alcalde de Algeciras, Jacinto Muñoz, la concejala del PP por Sanlúcar, Carmen Pérez, y como tercer nombre desde la noche de este lunes aparece, como independiente, Enrique García-Maiquez.

Esto ha hecho que Pedro Gallardo, que había sido anunciado como tercer nombre tras abandonar la lista al Congreso, que encabezó precisamente en las elecciones de 2023, se ha caído de la lista como posible senador por la provincia gaditana.