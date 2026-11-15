El PP de Jerez (Cádiz):"Con Feijóo los jóvenes no pagarán impuestos en el momento de la compra de su primera vivienda"

La número uno del PP de Cádiz al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones, María José García-Pelayo, en un desayuno con entidades sociales de mujeres de Jerez (Cádiz). - PP JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La número uno del PP de Cádiz al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, María José García-Pelayo, ha indicado que "en Jerez hay 47.000 jóvenes que se van a ver beneficiados de la medida más importante que Feijóo va a ejecutar". Y, es que "no pagarán impuestos en el momento de la compra de la vivienda y sobre todo van a pagar un IVA reducido y además van a tener avales del Estado por un 20% del importe de la vivienda".

Según ha informado el PP de Jerez en una nota, en un desayuno con entidades sociales de mujeres de Jerez este domingo, acompañada por la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social en el PP, Pelayo ha indicado que "la gente se va a poder independizar y vamos a poder vivir mucho mejor", ha asegurado García-Pelayo que también ha hecho mención a la subida de los precios de los alimentos, advirtiendo de que "la cesta de la compra ha subido un 43% solamente en IVA".

Por otra parte, "el presidente Feijóo se ha comprometido a garantizar, por ley, la subida de las pensiones. En Jerez actualmente hay más de 38.000 pensionistas, o sea, hay 38.000 personas que van a poder estar tranquilas porque con el presidente Feijóo van a subir sus pensiones", ha detallado.

Al hilo, la alcaldesa de Jerez también ha hecho mención a la tarifa de la luz. "Habrá una tarifa social para que no se corte la luz a las personas que no puedan pagar la luz. "Es importantísimo, al igual que trabajar para que baje la factura de la luz".

En materia de dependencia, ha recordado que "en Jerez atendemos y cuidamos de nuestros mayores". Para ello, "destinamos cada año 41 millones de euros (entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento)". Porque "no queremos que nuestros mayores estén solos", ha dicho. Además, ha reclamado "más médicos y sobre todo que estén reconocidos en su profesión".

García-Pelayo ha terminado su intervención afirmando que "el corazón de nuestro programa son las personas. Confiad el próximo 29 de noviembre en este programa. Confiad en el equipo, me conocéis, sabéis que no dejo tirado a nadie. Que cuando decimos que vamos a hacer algo lo cumplimos".

Por su parte, Carmen Fúnez ha indicado que "los derechos no están solo para ser proclamados. Los derechos no se garantizan solo porque aparezcan en el Boletín Oficial del Estado, sino que tienen que tener el presupuesto y las prestaciones necesarias para que lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan". Por eso "es el momento de que cuando se acercan las elecciones, cuando se acerca el momento para que los españoles vayan a las urnas, piensen también si su vida ha mejorado o por el contrario si se ha perjudicado y se han empobrecido durante los últimos ocho años de gobierno de Pedro Sánchez.

Por tanto, "tenemos que medir si vivimos mejor o vivimos peor, si tenemos más facilidades o menos". Porque "cuando pagamos más por los productos básicos para vivir, cuando nos clavan más impuestos y nuestra renta no sube lo suficiente, tenemos una consecuencia terrible y es una sociedad más empobrecida, una clase media con menos capacidad económica para poder proyectar su futuro y garantizar los derechos de todos sus miembros".

En este contexto, ha explicado que "hay un 33,8% de pobreza infantil, es decir, 2,7 millones de niños que están ahora mismo en riesgo de pobreza y de vulnerabilidad", ha advertido Fúnez. Además, ha dado a conocer que "la clase media también se ha empobrecido, hay 4.300.000 españoles que no tienen lo mínimo para poder subsistir y salir hacia adelante".

Asimismo, la vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales popular ha indicado que "Sánchez alardea de que se han recaudado 325.000 millones de euros, algo que no garantiza que tengamos mejores servicios públicos, sino todo lo contrario". Por eso "hablamos de que Sánchez es un fracaso desde nuestro punto de vista y un fraude en lo político, es una catástrofe en la gestión de los servicios públicos que más necesitan aquellos que lo tienen más difícil".

Por otro lado, ha resaltado que "nuestro objetivo y nuestro compromiso es tener a todas las personas muy presentes". Por ello, ha explicado que "Alberto Núñez Feijóo quiere gobernar para las personas, no para las administraciones públicas, no para el independentismo".

Financiar el 50% de la ayuda a la dependencia

Igualmente, "nuestro compromiso es llegar a financiar el 50% de la ayuda a la dependencia a través de un pacto de Estado donde nos sentemos ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el Gobierno de España para dar respuesta a esas personas que necesitan de apoyos y de cuidados".

De esta manera, Fúnez ha informado de que "Pedro Sánchez le debe a Andalucía 6.000 millones de euros en dependencia, porque al final quién está pagando la ayuda a domicilio, quién está pagando el sueldo de las cuidadoras, quién está pagando las plazas de residencias de ancianos en más de un 70% son los jerezanos, los gaditanos y los andaluces porque el Gobierno de España sólo pone un 30%".

Finalmente, "el compromiso de Feijóo es llegar en la próxima legislatura al 50% y fundamentalmente mejorar también las condiciones laborales de todos esos cuidadores, especialmente mujeres que se dedican a atender a los que peor lo pasan", ha concluido.