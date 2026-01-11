El PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) incrementa su presencia en la ejecutiva de Juanma Moreno

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CÁDIZ 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Jerez "refuerza e incrementa su presencia" en la estructura del Partido Popular Andaluz tras los recién aprobados nombramientos de la nueva ejecutiva presidida por Juanma Moreno.

De esta forma, a los ya designados puestos de María José García-Pelayo y Almudena Martínez tras el pasado Congreso Regional celebrado en Sevilla el pasado mes de noviembre, ahora se unen los nombramientos de los jerezanos Jaime Espinar, Agustín Muñoz, Susana Sánchez, Antonio Saldaña, José Ángel Aparicio, Ricardo Sánchez y Aurelio Romero, según ha señalado la formación municipal en una nota de prensa.

En concreto, Jaime Espinar ocupará la Secretaría de Comunicación Municipal, Agustín Muñoz ocupará la Coordinación Adjunta de Infraestructuras, Susana Sánchez ocupará la Secretaría de Infancia del PP Andaluz, Ricardo Sánchez ocupará la Coordinación de ELAs, Antonio Saldaña, la Secretaría de Vivienda; José Ángel Aparicio la Secretaría de Educación Primaria y Secundaria y Aurelio Romero una vocalía del Comité Electoral Andaluz.

Desde el PP de Jerez, su presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo, ha mostrado su agradecimiento al presidente Juanma Moreno por su confianza en el PP de Jerez y haber apostado por personas con "amplia trayectoria tanto política como de gestión para esta nueva etapa del PP Andaluz que tiene un primer horizonte importante en las próximas elecciones autonómicas".

Los populares han señalado que Jerez "no sólo está bien representado en el Gobierno de Juanma Moreno y en el Parlamento Andaluz, sino que ahora también lo está en el PP Andaluz, lo que demuestra el compromiso de Juanma Moreno con la ciudad de Jerez y con las aspiraciones de los jerezanos".