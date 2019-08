El PP lamenta la "confrontación" adquirida por el alcalde de La Línea (Cádiz) tras sus acuerdos de gobierno con el PSOE

Publicado 04/08/2019 17:41:07 CET

ALGECIRAS, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de medidas contra el Brexit del PP de Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha lamentado el papel que está ejerciendo el alcalde de La Línea, el independiente Juan Franco (La Línea 100x100), con una actitud de "confrontación" ante la Junta de Andalucía, tras su acuerdo con los socialistas tanto en Diputación como en la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

Landaluce ha criticado en un comunicado el mensaje lanzado por Franco tras el anuncio de la subdelegada de la Junta en el Campo de Gibraltar, Eva Pajares, de la intención de la Administración autonómica de poner en marcha dos oficinas en Subdelegación y Extenda, que acompaña al Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante la previsible salida del Reino Unido de la Unión Europea, que está ya prácticamente finalizado y contempla un total de 50 medidas, todas ellas relacionadas con el ámbito competencial previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, para hacer frente al Brexit.

Así, los populares no entienden como Franco "se deja engañar por los socialistas" a la hora de criticar una decisión que se suma a todas aquellas que el Gobierno del PP y Ciudadanos están llevando a cabo "frente a la inacción del anterior Gobierno andaluz de Susana Díaz", que "apenas movió un dedo para luchar contra el Brexit".

El también alcalde de Algeciras (Cádiz) ha asegurado que Franco "no tiene motivos para acusar al PP de ir contra la Línea" porque, desde el Gobierno de España, antes, y desde la Junta ahora, "se han dedicado a solucionar problemas que el PSOE dejó a los linenses", punto en el que se ha referido al adelanto de la Participación en los Ingresos del estado (PIE) para que se pagaran las nóminas de los trabajadores municipales o las "diversas actuaciones" que se han realizado en seis meses con el PP en el Gobierno autonómico, como el cambio de uso de los suelos del antiguo hospital en beneficio de los linenses y otras actuaciones en materia sanitaria, de infraestructuras y empleo.

Igualmente, ha considerado "innecesario" este comportamiento de Franc cuando las medidas contra el Brexit "se están aún determinando" y el borrador no está elaborado. "Franco ha olvidado muy rápido todo el daño que le ha hecho el PSOE a La Línea y a todo el Campo de Gibraltar y no ha valorado el trabajo que el PP hace en beneficio de los linenses y del Ayuntamiento que gobierna desde hace cuatro años", ha remarcado Landaluce.

Por ello, ha preguntado a Franco si a se ha convertido en "prisionero del PSOE" y para qué va a servir su pacto con los socialistas y en qué va a beneficiar, ya que los socialistas gobiernan actualmente en España y son "grandes responsables" de lo que ocurre en La Línea en la comarca, advirtiendo de que "su actitud es impropia de un alcalde que se supone independiente y que debería de actuar con las diferentes administraciones con la misma lealtad institucional".

"El Gobierno del PSOE es el que está callado respecto al Brexit, no sabemos si mirando para otro lado o porque no es capaz de tomar decisiones del calado de las que está tomando la Junta de Andalucía, pero desde luego aún no se ha pronunciado cuando esto es un asunto de Estado", ha ahondado el popular, antes de insistir en defender que "si La Línea y el Campo de Gibraltar tienen posibilidad de afrontar en condiciones un Brexit como el que se prevé, es gracias al trabajo que se está haciendo desde el actual Gobierno de la Junta y con el PP de Cádiz".