PP pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso ante el "incremento" del petaqueo en la provincia de Cádiz

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia tanto del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como de la Directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para que informe ante el "incremento" y la "magnitud que está tomando el petaqueo en las costas de la provincia de Cádiz" y ha reclamado medidas para frenar esta actividad y hacer frente al narcotráfico.

Según ha indicado en una nota, en las mociones registradas en el Congreso se apunta que el petaqueo "se ha consolidado como pieza clave en la logística de las organizaciones criminales", y destaca que este tipo de operaciones "no sólo facilita la introducción de hachís y cocaína sino que también genera graves problemas de seguridad ciudadana, reforzando a las mafias y poniendo en riesgo la seguridad de los agentes de la Guardia Civil".

Por su parte, el diputado nacional del PP, Nacho Romaní, ha afirmado que la situación que se vive en la provincia de Cádiz es "un claro ejemplo de como el aprovisionamiento de las narcolanchas en el mar está en aumento y cada vez más extendido".

"La problemática es cada vez más preocupante, las noticias relacionadas con el petaqueo son diarias y en los últimos años el combustible para narcolanchas incautado en la provincia ha pasado de 2.350 litros en 2018 a casi 438.000 litros el año pasado, pero es que en los primeros meses de 2025 ya ha aumentado un 80% en comparación con el año anterior", ha afirmado.

Así, ha añadido que el PP de Cádiz considera que la respuesta del Gobierno para hacer frente a esta actividad "resulta insuficiente y se deben impulsar nuevas medidas para atajar esta practica de apoyo logístico al narcotráfico, que se ha consolidado como una pieza clave para las organizaciones criminales".

"La presencia continua de narcolanchas en nuestras costas y cómo la provincia se está convirtiendo en el surtidor de combustible de las mafias, es una realidad que hay que abordar en profundidad y combatirlo con medidas más contundentes", ha manifestado Romaní.

Asimismo, ha recordado que desde hace más de un año el PP viene pidiendo que el petaqueo adquiera la categoría de actividad delictiva penada hasta con ocho años de cárcel y que se castigue con las penas superiores en grado a quienes ataquen con embarcaciones a agentes de la autoridad.

En este sentido, ha asegurado que esta propuesta de proposición de ley "lleva meses paralizada por el PSOE en la Mesa del Congreso y se han aprobado hasta seis ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas para evitar así su debate y dilatar su puesta en marcha".

El diputado nacional del PP ha subrayado que el endurecimiento de la legislación contra el transporte y el almacenamiento de combustible "es una reclamación de los jueces y de las fuerzas de seguridad implicados en la lucha contra el narcotráfico, hasta el punto de la Audiencia Provincial de Cádiz ya acordó dicha consideración en base al artículo 568 del Código Penal".

Por ello, ha criticado que, "a pesar de ello, el Gobierno siga frenando la modificación que permitiría contar con un marco legal específico que considere el transporte de combustibles para narcolanchas como delito".

A juicio de Romaní, "el Gobierno se ha instalado, escondido tras estadísticas que no reflejan la realidad, en un negacionismo en relación a la gravedad que está tomando el narcotráfico". "Es un problema que está cada vez más enraizado, como vemos con la creciente actividad de los petaqueros", ha añadido antes de lamentar "el abandono del Gobierno a la hora atender las reivindicaciones en la lucha contra el narcotráfico".