El PP pide a Costas que "se ponga las pilas" para la recuperación de las playas de la provincia de Cádiz

Archivo - Miguel Sastre Uyá, diputado nacional del PP por la provincia de Cádiz. - PP - Archivo

CÁDIZ 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al Gobierno que "se tome en serio y se ponga las pilas" en la "necesaria recuperación" de las playas del litoral de la provincia de Cádiz que han sufrido numerosos estragos a causa de los temporales del pasado mes.

En este sentido, el diputado nacional del PP por la provincia, Miguel Sastre, ha instado a la "máxima diligencia para poner en plenas condiciones ls playas teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Santa", apuntando que "el mal estado de las playas repercute en el ámbito turístico y también en la calidad de vida de quienes aquí viven".

"El temporal ha golpeado en nuestras playas y podemos ver como desde muchos sectores y ayuntamientos se esta pidiendo que se reaccione lo antes posible", ha afirmado Sastre, que ha requerido "un plan de choque urgente con una primera fase para llegar a la Semana Santa en las mejores condiciones posibles y afrontar una segunda fase para completar la puesta a punto de las playas de cara al verano".

Igualmente, ha defendido la necesidad de que, "más allá de la reparación de los daños ocasionados por los temporales, el Gobierno impulse un plan de estabilización de las playas de la provincia que contemple soluciones estructurales para evitar los continuos daños generados año tras año".

"Lo que pedimos no son solo rellenos de arena puntuales, que además suelen llegar tarde y a veces ni siquiera llegan, sino que se haga un estudio a fondo de las playas de la provincia que más sufren y en el que se plateen soluciones a largo plazo", ha manifestado el diputado del PP.

En ese sentido, ha hecho referencia a la playa de los Caños de Meca, "que ya el ano pasado fue noticia por la falta de arena y la negativa de Costas a su recuperación y que en los temporales de este año ha resultado especialmente afectada".

Así, Miguel Sastre ha preguntado si el Ministerio tiene previsto llevar a cabo alguna actuación para recuperar esta playa o "mantiene su determinación de no realizar rellenos de arena ni construir elementos para contener la perdida de arena al considerar que eran inviables, tal y como contestaron a las preguntas parlamentarias realizadas por el grupo popular".

Sastre ha adelantado que se volverá a realizar una batería de iniciativas, "se va a seguir insistiendo y sobre todo saber porque en otras playas del país si se ha solventado el problema con algún tipo de diques y en las nuestras no". "Lo que nosotros no queremos es que esto se convierta en un asunto más para que se dé de lado a nuestra provincia, que está olvidada, como está ocurriendo con el ámbito de las infraestructuras", ha afirmado.