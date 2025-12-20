PP pregunta el motivo por el que Marlaska no despliega unidades especiales para combatir el narcotráfico en Cádiz

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una serie de preguntas al Gobierno, con ruego de respuesta escrita, en la que se interesa por los motivos por los que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no despliega" en la provincia de Cádiz algunas de las unidades especiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la lucha contra el narcotráfico.

Así, en una de las preguntas escritas el PP pregunta al Gobierno por "el motivo por el cual el ministro del Interior no despliega los GAR (Grupo de Acción Rápida) y los GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil y la UIP (Unidad de Intervención Policial) de la Policía Nacional para combatir en narcotráfico en la provincia de Cádiz".

En este sentido, pregunta también "en cuántas ciudades y en qué ocasiones se ha desplegado el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR) en la provincia de Cádiz en los últimos siete años", así como "en cuántas ciudades y en qué ocasiones se ha desplegado el Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) en la provincia de Cádiz en los últimos siete años".

Cabe recordar que el PP recientemente exigió al Gobierno que "se tome en serio" la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, acusándolo de "negacionismo" en relación a "la magnitud que está tomando el narcotráfico con situaciones cada vez más graves y agresivas que se están extendiendo a toda la costa".

En este sentido, pidió también que dotara a los Cuerpos de Seguridad "de los medios necesarios" para hacer frente a "la realidad del narcotráfico que nada tiene que ver con sus estadísticas".