PP reclama al Gobierno más inversión en el aeropuerto de Jerez (Cádiz) tras perder un 9,5% de pasajeros hasta julio

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha pedido más inversiones en el aeropuerto jerezano después de perder un 9,5% de pasajeros hasta julio de 2025 respecto al año pasado.

En una nota, el PP ha abogado por "menos tuits", en alusión a los mensajes en redes del ministro de Transportes, Óscar Puente, y "más inversiones" para estas instalaciones que conectan la provincia de Cádiz con el resto de destinos que operan desde aquí.

En opinión de los Populares, el descenso de pasajeros del aeropuerto "confirma la urgente necesidad de que desde el Gobierno de España se apueste por este equipamiento fundamental no solo para la ciudad, sino para el conjunto de la provincia".

Según han señalado, al aeropuerto de Jerez "no llegan ni siquiera los decimales de lo que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes va a invertir en el de Málaga".

Así, analizando los datos del primer semestre del año, "se constata que gran parte del aumento de pasajeros en el resto de aeropuertos de Andalucía se debe a las conexiones internacionales", un dato que para el PP "avala aún más la tesis" que ha defendido y que "viene detallada" en el Plan Director.

En ese sentido, han reiterado que "es imprescindible y urgente" la ampliación de la pista del aeropuerto jerezano para que puedan operar vuelos internacionales --especialmente los transoceánicos--, una ampliación de 900 metros que, según el PP, "el propio Ministerio de Transportes reconoce que es necesaria pero que el PSOE niega sistemáticamente".

Con todo ello, su presidenta local, María José García-Pelayo, ha alzado la voz contra "el continuo y descarado desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez a Jerez, y en este caso concreto a su aeropuerto".

"Es una vergüenza que el ministro de Transporte venga a reírse de los gaditanos y también de los jerezanos, que se tome a broma los malos momentos que estamos viviendo en los últimos días por culpa de los incendios, pero sobre todo que pase como pasa de la provincia de Cádiz y de las necesidades de infraestructuras que tiene nuestra provincia", ha lamentado la presidenta del PP en esta ciudad.

Así, ha advertido que "perdemos vuelos cómo perdemos pasajeros y parece que al Gobierno en España le da exactamente lo mismo".

En contra de los datos, García-Pelayo ha defendido que Jerez "está de moda para el turismo, para la inversión, para la vivienda, para la formación, para los eventos de todo tipo, para las oportunidades" y que si el aeropuerto no recibe a más pasajeros es porque "no se da esa oportunidad, no porque la gente no quiera venir o a los jerezanos no les guste coger un avión para llegar a cualquier destino".

Es por eso que ha considerado todo esto como "una clarísima falta de apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por el aeropuerto y por la ciudad", quien ha hecho hincapié en "la permanente ausencia del PSOE jerezano y de su diputada nacional, Mamen Sánchez, en esta reivindicación".

Por todo ello, le ha pedido a Óscar Puente y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que es quien lo mantiene y quien le permite decir los disparates que dice", que "se tomen en serio a esta provincia, que cumplan con Jerez y nos faciliten unas infraestructuras que nos permitan movernos, crecer como ciudad y crecer como provincia".

Según datos de Aena, en el séptimo mes de este año Jerez ha recibido 101.588 pasajeros, un 0,2% menos que en 2024, mientras que en el acumulado del año ha caído un 9,5%, al acoger la llegada total 487.137 turistas.