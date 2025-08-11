El PP reclamará al Gobierno de España una nueva embarcación para Salvamento Marítimo en Algeciras

Archivo - El PP reclama al Gobierno una financiación "estable y suficiente" para la investigación de los yacimientos de Atapuerca. - PARTIDO POPULAR - Archivo

CÁDIZ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Senado va a reclamar al Gobierno de España que dote a Salvamento Marítimo en Algeciras (Cádiz) de una embarcación "adaptada a las necesidades reales del servicio" para que pueda realizar su labor "de una forma más segura, eficaz y eficiente".

En una nota, el PP ha informado de que esta circunstancia se ha solicitado a través de una moción que será debatida y votada en la Comisión de Transportes y Movilidad del Senado, "ante la antigüedad de la actual embarcación de Salvamento, la salvamar 'Denébola', con 20 años".

Impulsada por los senadores del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, María José García-Pelayo, María del Carmen Pérez Becerra, la senadora autonómica por Andalucía, Teresa Ruiz-Sillero, y la senadora por Almería, Carmen Belén López Zapata, la iniciativa recoge que la actual embarcación está "obsoleta" y que "pide a gritos ser sustituida", ya que trabaja "los 365 días del año en todo tipo de condiciones para salvar vidas".

La portavoz del grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha puesto en valor el trabajo de la tripulación de la embarcación, que "después de 35 años al servicio de Algeciras, de su puerto y de Salvamento Marítimo, seguirá saliendo a trabajar en el mar a diario y se seguirá jugando la vida para salvar vidas con una embarcación de 20 años".

"Es intolerable que estos héroes, que trabajan a turnos todos los días del año, no lo hagan en un barco en óptimas condiciones, es lo mínimo. Es un trabajo de riesgo y el Gobierno no puede ponerse de lado", ha lamentado Alicia García.

La portavoz Popular ha expuesto que "sólo en el Estrecho de Gibraltar transitan más de 100.000 barcos", por lo que "estamos ante una necesidad prioritaria en esta zona", en la que las intervenciones rápidas de estas embarcaciones de Salvamento "son imprescindibles para salvar las vidas de los inmigrantes que cruzan el Estrecho en pateras".

Alicia García, junto a los senadores del PP en Cádiz han pedido al Gobierno que "deje de lado las consideraciones políticas y piensen en la realidad", que no es otra que "sustituir un barco con 20 años en su casco por uno actualizado para abordar el día a día en nuestra frontera con África".