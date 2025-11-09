PP valora el nombramiento de Romaní como nuevo coordinador general del partido en Andalucía

Miembros del PP de Cádiz en el 17 Congreso regional del PP-A - PP

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha destacado este domingo que del 17 Congreso regional del partido, celebrado este fin de semana en Sevilla, "sale reforzado el liderazgo y el modelo de la vía andaluza de la moderación, cercanía y soluciones que representa Juanma Moreno".

"Un liderazgo sereno frente al populismo y anteponiendo siempre a los andaluces y sus preocupaciones ante cualquier otro interés", ha afirmado en un comunicado.

Así, en nombre de todo el PP de Cádiz ha felicitado a Juanma Moreno por su reelección como presidente del partido "y especialmente por haber sabido conformar un gran proyecto en el que se sienten identificados muchos gaditanos y andaluces".

Igualmente, ha destacado el nombramiento de Ignacio Romani como nuevo coordinador general del PP-A y su mantenimiento como vicesecretario de Organización.

"Estábamos convencidos de que con su quehacer sumaría para reforzar aún más al PP andaluz, y hoy se confirma y se reconoce su talante, su experiencia y el buen trabajo que hecho en este periodo y es una garantía ante la nueva etapa y retos que afrontamos".

El PP, según ha señalado, representa un "gran proyecto, que es reflejo de la realidad de Andalucía, para seguir transformando nuestra tierra y un gran equipo".