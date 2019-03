Presidente de la FAM tras la muerte del joven piloto: "Se hizo lo humana y lo inhumanamente posible" por salvarlo

Publicado 25/03/2019 12:20:05 CET

CÁDIZ, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM), Juan Álvarez, ha asegurado este lunes que se hizo lo "humana y lo inhumanamente posible" por salvar a Marcos Garrido, el piloto gaditano de 14 años que falleció el pasado domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto tras sufrir un accidente durante una carrera de la categoría SP 300.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Álvarez ha lamentado la muerte del joven, que en el momento del accidente estaba circulando por una curva del circuito por donde no se suele alcanzar grandes velocidades.

El presidente de la federación ha comentado que es difícil aclarar la velocidad a la que iba el piloto porque el tipo de moto que conducía puede ponerse de cero a 100 kilómetros por hora en segundos pero, en todo caso, en el tipo de competición en la que participaba Marcos los pilotos no suelen superar los 200 kilómetros por hora.

Lo que le pudo pasar al joven piloto es que no iría a mucha velocidad pero "se le fue la moto" y se cayó para el lado en el que venía circulando otro piloto que "afortunadamente" no sufrió ningún daño grave en la caída. "Él -Marcos-- ya se está cayendo y el otro viene detrás, entonces desgraciadamente sucede algo que era totalmente inevitable y que no había posibilidad de prevenir", ha narrado el presidente de la FAM.

Álvarez ha afirmado que en el mismo momento del accidente se activaron los protocolos necesarios, se sacó la bandera roja y la propia ambulancia atravesó el circuito para llegar hasta el lugar de la caída. A partir de ahí, "no se tardó nada" en trasladar a Marcos al centro hospitalario del propio circuito que "está muy bien equipado" y contaba con personal que le atendió "inmediatamente". Más tarde se le trasladó al hospital de Jerez, donde "se hizo lo humana y lo inhumanamente posible por sacar adelante a Marcos".

Este trágico suceso coincide con la Gala de los XIX Premios Periodistas Deportivos de Andalucía, que celebra en Rota esta tarde. El presidente de la FAM ha dicho que estaría encantado de que este acto sirviera de homenaje póstumo al joven piloto porque "Marcos podría haber sido un personaje que recibiera una distinción por parte de la asociación", aunque, "desgraciadamente ese homenaje será de otra manera".

Por último, el presidente de la FAM ha explicado que Marcos era un piloto "experimentado" y que los circuitos de toda España de motociclismo están "muy preparados" para evitar accidentes "tan extremos" como el del joven gaditano, pero hay momentos en las carreras en las que ocurren accidentes que no se pueden evitar".