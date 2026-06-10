A prisión en Jerez (Cádiz) por tocamientos sexuales a un menor de 14 años en plena calle

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÁDIZ 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha decretado el inmediato ingreso en prisión de un hombre detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) como presunto autor de un delito de agresión sexual contra un menor de 14 años de edad al que está acusado de realizar tocamientos de índole sexual en plena calle.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana en una concurrida plaza del núcleo urbano de Jerez cuando el propio joven víctima de los hechos pidió ayuda a agentes que patrullaban por la zona.

El menor les relató como instantes antes, cuando salía de un supermercado de realizar compras que le habían encomendado en casa, fue abordado por un varón de cierta edad que parecía necesitar ayuda que, cuando se acercó para comprobar qué le sucedía, comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas mientras que le sujetaba con fuerza de uno de sus brazos.

El joven logró zafarse y emprender la carrera a la vez que observó el coche patrulla entrando en la plaza. Los agentes, tras asistir al menor y comprobar que no sufría lesiones físicas aparentes, localizaron al presunto autor de los hechos cuando trataba de abandonar el lugar.

Tras recabar el testimonio de la víctima y de varios testigos y reunir pruebas e indicios de lo que había ocurrido, la Policía procedió a detener al individuo como presunto autor de un delito de agresión sexual contra un menor.

Los agentes actuantes cuidaron y tranquilizaron al menor y avisaron de inmediato a sus progenitores, que se personaron con la mayor rapidez en el lugar haciéndose cargo de su hijo, que también fue reconocido por personal sanitario en un cercano centro de salud del SAS.