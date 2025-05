La problemática social del narcotráfico en Cádiz centrará el encuentro de la plataforma antidroga con eurodiputados

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha asegurado que la visita de un grupo de eurodiputados de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) este lunes y martes a la provincia de Cádiz ha sido "una sorpresa agradable", abundando en que les trasladará la problemática social en la comarca debido al narcotráfico y las medidas que consideran necesarias implementar para el desarrollo de la zona.

En declaraciones a Europa Press, Francisco Mena ha enfatizando el que se haya contado con el movimiento asociativo del Campo de Gibraltar, que "lleva involucrado y comprometido en esta lucha casi 40 años", en esta visita que eurodiputados van a hacer a Barbate y Algeciras.

"Creo que es importante que ellos conozcan cuál es nuestra opinión respecto al fenómeno del narcotráfico, que tanto daño y tanto dolor está produciendo no sólo en el Campo de Gibraltar, sino en toda la provincia de Cádiz", ha manifestado Mena, apuntando que su encuentro con estos eurodiputados será "breve", de apenas unos diez minutos, en los que tratará de centrar su discurso en lo que piensan desde la plataforma, que no es otra cosa que el que "esto no tiene una única solución policial".

Aunque esta vía está obteniendo "buenos resultados" en la provincia de Cádiz, según Francisco Mena, éste se ha referido a esa vía social que es "importante" implementar con inversiones y actuaciones que fomenten el empleo y la consecución de oportunidades entre la población más joven.

Cabe recordar que según datos del Ministerio de Interior comunicados en febrero de este año, en 2024 se produjeron más de 12.000 operaciones policiales contra el narcotráfico dentro del Plan Especial del Campo de Gibraltar --que se extiende a seis provincias andaluzas--, además de 5.911 detenciones por delitos de narcotráfico y contrabando y 264 toneladas de droga incautada.

Mena ha asegurado que Europa "deberá comprometerse" porque la droga que entra por el Campo de Gibraltar y genera ese "deterioro" en la población local, es droga que "van a consumir los jóvenes europeos". "Si somos capaces de atajar esa problemática en el Campo de Gibraltar, vamos a favorecer mucho más el que la gente no consuma droga en Europa", ha argumentado.

Por todo ello, ha considerado "importante" que desde este grupo de eurodiputados se haya incluido al movimiento asociativo, representado por la plataforma antidroga, para atender sus peticiones y que expongan su conocimiento del tema desde el punto de vista social.