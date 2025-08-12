El productor Michael Murphy, la ejecutiva Claire Willats o la actriz Patricia Vico, jurado del South Series en Cádiz

Archivo - La presidenta de la Diputación, de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, en la presentación en Madrid del South International Series Festival en junio de 2025. ARCHIVO - SOUTH INTERNATIONAL SERIES FESTIVAL - Archivo

CÁDIZ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El South International Series Festival, que celebrará su tercera edición del 12 al 17 de septiembre en Cádiz, ha anunciado algunos de los nombres que compondrán su jurado oficial, donde destacan el productor Michael Murphy, la ejecutiva Claire Willats o la actriz Patricia Vico, así como conocidos rostros locales, como Javier Miranda, Beatriz Aragón o Aroa Plaza, entre otros.

De esta manera, el jurado de la Sección de Ficción contará con un panel internacional y diverso formado por la actriz Patricia Vico, Myar Craig-Brown, directora creativa de Banijay UK's Double Dutch, Michael Murphy, productor y fundador de Rockabill Media, Mariano Baselga, guionista y ejecutivo, y Carmen Serrano, responsable de Europa Creativa Desk MEDIA Andalucía.

Por su parte, el jurado de la Sección de No Ficción se compondrá por Clara Ruipérez de Azcárate, directora de Estrategia Jurídica de Contenidos Originales en Telefónica, Claire Willats, productora, comisionaria y mentora, que ha trabajado en grandes empresas como Netflix o Universal International Studios, y Javier Miranda, director del Festival Alcances, creando así el festival sinergias con otra de las citas culturales de la ciudad.

Ambos jurados serán los encargados de otorgar los premios oficiales del certamen, que en la Sección Oficial de Ficción concederán tres galardones, como el Premio a la Mejor Serie de Ficción, el de Mejor Guion de Serie de Ficción y de Mejor Reparto.

Por su parte, en No Ficción, se entregarán el Premio a la Mejor Serie de No Ficción y el Premio Especial del Jurado.

Además de estos premios, el público también jugará un papel protagonista un año más, con dos premios votados directamente por la audiencia, como son el Premio del Público a la Mejor Serie de Ficción y el Premio del Público a la Mejor Serie de No Ficción.

A ellos se sumará el Premio Andalucía South Boost, destinado a reconocer propuestas andaluzas en fase de desarrollo.

El festival ha recordado que refuerza su compromiso con la ciudad con el Premio Ciudad de Cádiz, que será otorgado por un jurado ciudadano compuesto por representantes de colectivos locales. Entre ellos están Santiago Moreno, investigador, gestor cultural e historiador, Ester Trigo Ibáñez, directora general de Cultura de la Universidad de Cádiz, Beatriz Aragón, escritora y autora de Carnaval, Manuel Tirado, arquitecto y profesor de Dibujo, y Aroa Plaza Blanco, documentalista y técnica de montaje de la Casa del Carnaval.

Desde una mirada popular y crítica, este jurado reconocerá aquellas obras que destaquen por sus valores artísticos, sociales o por su capacidad de generar diálogo entre culturas y generaciones, en una fórmula más para seguir integrando activamente a Cádiz en el corazón del festival.

South International Series Festival, producido por Womack Group, cuenta en este 2025 con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz como entidades oficiales, siendo Mediterráneo Mediaset España Group su Media Sponsor, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Rims Mobility sus Sponsor y la Writers Guild Fundation, el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, Canal Sur Radio y Televisión, Iberia, Cultura Inquieta y Crea SGR sus partner.