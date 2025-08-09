La provincia de Cádiz aumenta en 1.226 personas en el segundo trimestre de 2025 por la población extranjera

Archivo - Una calle de Jerez de la Frontera (Cádiz). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población en la provincia de Cádiz ha experimentado a 1 de julio de 2025 un leve aumento durante el segundo trimestre del año, con un total de 1.263.906 habitantes, con un incremento de 1.245 personas nacidas en el extranjero en ese periodo.

En general, el censo de Cádiz recoge un aumento de 1.226 personas, sin embargo los nacidos en España han descendido en ese periodo en 19 personas, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) recogidos por Europa Press.

En términos interanuales, Cádiz ha incrementado su población en 4.325 personas más respecto al 1 de julio de 2024, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP)recogidos por Europa Press.

Del total de población gaditana, 641.292 eran mujeres, un 50,8%, mientras que el resto, 622.614, eran hombres.

La población extranjera, aunque minoritaria, ha sido la responsable de este aumento en el censo de la provincia, ya que en el último año ha pasado de 65.526 en julio de 2024 a los 69.762 actuales. En el lado contrario están los nacidos en España, que desde julio de 2024 han evolucionado de 1.167.663 a 1.166.233 en 2025, 1.400 menos en ese periodo.

En Andalucía apenas ha aumentado a 1 de julio de 2025. Con un total de 8.696.038 habitantes, el incremento es de 8.290 personas durante el segundo trimestre. En términos anuales el crecimiento de población se acercó a las 50.000 personas (48.788).

Del total de población en Andalucía, 4.419.473 eran mujeres, un 50,8%, mientras que 4.276.565 eran hombres.