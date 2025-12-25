La provincia de Cádiz aumenta su población en 2.690 personas en 2025 por la población extranjera

Personas caminando por una calle de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población en la provincia de Cádiz ha experimentado en 2025 un leve aumento durante, con un total de 1.261.420 habitantes y un incremento de 2.690 personas respecto al año anterior, 2024, todo ello debido a los nacidos en el extranjero que han aumentado su presencia en el censo provincial.

En general, el censo de Cádiz recoge este aumento de personas a pesar de que los nacidos en España han descendido en ese periodo en 2.132 habitantes, según datos de la Estadística Continua de Población (ECP) recogidos por Europa Press.

Así con todo, la población nacional sigue siendo la inmensa mayoría del padrón provincial, en concreto, 1.192.622 personas en 2025, un dato que ha ido reduciéndose paulatinamente desde 2021, cuando había censados 1.197.787 españoles.

Del total de población actual de la provincia, 640.812 son mujeres, algo más del 50%, mientras que el resto, 620.608, son hombres.

La población extranjera, aunque minoritaria, ha sido la responsable de este aumento en la provincia, ya que en el último año ha pasado de 63.976 en 2024 a los 68.798 actuales.

A este respecto, cabe apuntar que el mayor crecimiento de habitantes extranjeros se ha dado en los nacidos en África, que han pasado de 16.547 en 2024 a 18.795 en 2025, según datos del IECA. Los llegados desde el continente americano también han experimentado una subida de un año a otro, al estar ahora en 20.930 censados en Cádiz, cuando antes eran 18.727 personas.

En Andalucía hay un total de 8.676.713 habitantes, donde 4.407.606 son mujeres y 4.269.107, hombres.