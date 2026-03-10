La provincia de Cádiz mantiene afecciones de tráfico en una veintena de carreteras debido a daños por los temporales

Imagen de los daños provocados por el pasado temporal en Jimena de la Frontera (Cádiz). A 26 de febrero de 2026 en Jimena de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de la provincia de Cádiz siguen registrando incidencias de tráfico en una veintena de ellas debido a los daños que provocaron las borrascas de enero y febrero, y que han dejado numerosos tramos cortados, sobre todo en la sierra gaditana, así como daños en el firme que provocan la precaución de la circulación.

En ese sentido, hay afecciones, sobre todo, en carreteras de la red provincial, con problemas en 17 de ellas, así como en seis vías de titularidad autonómica y en la nacional N-340, en el punto kilométrico 36,2 a su paso por Vejer de la Frontera, que sigue regulada por semáforo al contar con un único carril disponible, y en el kilómetro 91 en Tarifa.

Según la información de la Dirección General de Tráfico y de la Diputación de Cádiz, recabada por Europa Press, hay 17 carreteras provinciales afectadas, bien en todo su trazado o con tramos restringidos al tráfico por los daños que los temporales han dejado en ellas con desprendimientos de la vía, de taludes o rotura de la calzada.

Por zonas, en la campiña de Jerez y la Costa Noroeste hay cuatro carreteras con cortes en algunos tramos. En concreto, se registran problemas en la CA-3109 El Portal, con cortes entre el kilómetro 0,3 y el 2 por daños en el cimiento y márgenes de la carretera; y en la CA-3110 de La Ina I, cortada entre la intersección con la A-381 y el kilómetro 4,5, y habilitando el acceso a residentes en la zona de La Greduela y Cejo del Inglés desde el kilómetro 0 al 2,5.

La CA-3400 en Santa Teresa está cortada en su totalidad en sentido entrada a Rota por la reordenación del tráfico por la A-2076 debido a la obra de emergencia que se está llevando a cabo por parte de la Junta en A-2075, que registró la rotura de la calzada por las intensas lluvias de febrero y que mantiene un corte en un tramo de dos kilómetros.

En la comarca de la Janda y la Bahía de Cádiz hay incidencias en la CA-5200 en Pajarete, que registra cortes entre el kilómetro 4 y el 14 por deslizamiento de tierras en el kilómetro 13. Además, la A-381, de titularidad autonómica, presenta varios tramos con cortes por desprendimientos en la calzada, en concreto, en Medina entre los puntos kilométricos 25 y 31 en dirección Jerez de la Frontera, y en el túnel de Valdeinfierno, en Los Barrios, que mantiene un carril cortado en sentido Jerez mientras se ejecutan las obras para rehabilitar al completo este paso de la autovía.

En la zona del Campo de Gibraltar, está cortada la CA-8201 en Jimena-Puerto Galis entre el kilómetro 2,7 y el 13 por deslizamiento de ladera en varios puntos; y en la N-340 en Tarifa, en el kilómetro 91, que sigue regulada por un semáforo para no cortar el tráfico total de esta vía de doble sentido.

CARRETERAS AFECTADAS EN LA SIERRA

La sierra de Cádiz es la que aglutina el grueso de cortes y problemas de comunicación tras el tren de borrascas, con 15 carreteras afectadas, tanto de titularidad provincial como autonómica.

Así, de la red autonómica, se registran cortes en la A-372 que une Grazalema con Benamahoma, un tramo que lleva cortado más de un mes; y en los kilómetros 30 y 33,2 de la A-8126 en Algodonales.

En cuanto a las carreteras que gestiona la Diputación, hay incidencias en la CA-8104 en La Albuera, cortada en su totalidad por deslizamiento de ladera en el kilómetro 0,8, que afecta a la estabilidad de la calzada y daños en el cimiento en varios tramos de la carretera; así como en la CA-8105 de acceso a Los Hurones, cortada también por desprendimiento de tierras en el kilómetro 3, con invasión de calzada y corte vertical de talud en terraplén con riesgo de deslizamiento.

La vía CA-9101, que comunica Olvera con Coripe, está cortada entre el kilómetro 5 y el 7 por daños en el cimiento de la carretera, con la desaparición de un tramo de 60 metros de vía por las crecidas del río Guadalporcún y el arroyo Bermejo; y la CA-9102, de la A-384 a Olvera, también presenta un corte total por rotura de calzada en el kilómetro 0,5 que afecta a la estabilidad de la vía y su tránsito.

En la CA-9104, entre Grazalema y Zahara, hay un corte por corrimientos de tierras en la ladera en el kilómetro 1,5, con afectación de muro de sostenimiento de calzada; mientras que la CA-9107 de Lora, registra un corte entre el kilómetro 0, en la intersección con la A-384, y el 8,5, al final casco urbano Alcalá del Valle, por deslizamiento de ladera con pérdida de carretera en el kilómetro 0,5 debido a corrimientos varios de taludes y deformaciones de pavimento en el kilómetro 7.

Además, hay cortes en la CA-9108 de Romaila por la rotura de muro de sostenimiento de la calzada y descalce de obra de drenaje en el kilómetro 1; en la CA-9109 de Algodonales a Olvera, entre el kilómetro 5,5, en la intersección con la CA-9111, y 15,8 en su intersección con A-384 por deslizamiento de calzada; y en la CA-9113 El Gastor-Setenil, por roturas de calzada por deslizamiento de ladera con afectación a calzada en varios puntos.

A esto se suma las incidencias que se mantienen en la CA-9118 de acceso a Setenil de las Bodegas, cortada en su totalidad por riesgo de desprendimiento de piedras y corrimientos de ladera en el kilómetro 1; en la CA-9120 de Setenil a Torre Alhaquime, con un corte total por deslizamientos de laderas que afectan a la estabilidad de la calzada y presencia de lenguas de barro a consecuencia del desbordamiento del río Guadalporcún.

Todas estas incidencias complican la situación del tráfico en la provincia, aunque desde las administraciones afectadas, tanto Diputación de Cádiz como Junta de Andalucía y Gobierno de España, se está actuando con obras de emergencia para tratar de recuperar la normalidad de las carreteras gaditanas.