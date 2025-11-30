La provincia de Cádiz registra casi 3.000 muertes en el primer trimestre de 2025

Archivo - Cementerio de Nuestra Señora de La Merced de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

CÁDIZ 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado durante el primer trimestre de 2025 un total de 2.986 muertes, 386 menos que en el trimestre anterior --el cuarto de 2024--, y 11 menos que en el mismo periodo del año 2024. Las principales causa de muerte se debieron a enfermedades del sistema circulatorio (823) y tumores (728) que supusieron casi la mitad del total de la provincia.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, algo más de la mitad de los fallecimientos fueron de hombres, 1.580, frente a 1.406 muertes de mujeres residentes en Cádiz.

De estos datos se extrae que a lo largo del primer trimestre de 2025 se produjeron 34 muertes por influenza (gripe), que incluye gripe aviar y gripe A, lo que supone un descenso considerable respecto al mismo periodo del año anterior, cuando hubo 46 fallecimientos por esta causa, y 33 más respecto al trimestre anterior, el cuarto de 2024.

Además, las muertes por caídas accidentales se elevaron a 28 y las causadas por accidentes de tráfico fueron tres en el primer trimestre de este año. A esto se añade que 13 personas perdieron la vida en la provincia de Cádiz por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, y dos por accidentes por fuego, humo y sustancias calientes. Además, en ese periodo hubo una muerte por homicidio, cuando en el mismo trimestre de 2024 se produjeron tres en esta categoría.

No obstante, las principales causas de muerte en la provincia de Cádiz en ese primer trimestre de 2025 se concentran en enfermedades cerebrovasculares (172), enfermedades isquémicas del corazón (165), enfermedades del sistema respiratorio (149) y tumores malignos de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (140).

Respecto a enfermedades concretas que afectan a hombres o mujeres, los tumores malignos de próstata y de mama han provocado 37 y 48 muertes, respectivamente, a lo que se suma los 12 fallecimientos por tumores malignos en los ovarios y los 10 en partes del útero, que afecta a las mujeres.

Cabe señalar también que este primer trimestre del año ha registrado 27 decesos debido a suicidios y autolesiones y 14 por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso.

A nivel andaluz, la provincia de Cádiz es la tercera provincia de la comunidad con más fallecimientos durante el primer trimestre de 2025, por detrás de Sevilla y Málaga. En total, en Andalucía se registraron 20.344 muertes en ese periodo.