La provincia de Cádiz registró un mes de julio muy cálido según la Aemet, con 25,5 grados de temperatura media

La provincia de Cádiz registró el pasado julio un mes muy cálido, según el carácter térmico considerado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con una temperatura media de 25,5 grados centígrados. No obstante, fue la más baja de Andalucía, siendo Sevilla la más alta con 29,9ºC

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de julio fue más alta que en el mismo mes del año 2024 en dos décimas, cuando se registró 25,2 ºC de media, considerado un mes cálido y siendo también una de las temperaturas medias más baja de Andalucía.

En este mes de julio, Cádiz fue la provincia que registró la sexta temperatura por detrás de Sevilla, con 28,7 grados, Jaén (28,4) o Córdoba (27,8). Según la Aemet, todas las provincias de Andalucía registraron una temperatura media muy cálida, a excepción de Huelva que fue cálida.

Y es que, según la Aemet, el mes de julio, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter térmico muy cálido. Así, la temperatura media en Andalucía fue de 26,9 grados, 0,9 grados por encima del promedio, siendo el 11 mes más cálido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en julio por debajo de la media de la comunidad autónoma en algo más de un grado. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de julio sin lluvias, siendo un mes muy seco, al contrario que julio de 2024, que fue un mes húmedo según la Aemet.