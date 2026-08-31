La provincia de Cádiz termina agosto con un 90% de ocupación, un 1,89% menos que en 2025

Una playa de Cádiz este verano. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ocupación en los hoteles de la provincia de Cádiz durante este mes de agosto ha finalizado con un 90%, un dato que es un 1,89% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se superó el 92%, y donde municipios como Cádiz, Rota, Chiclana, Algeciras, San Fernando, Conil, Chipiona, Zahara de los Atunes, han superado ese 90% de reservas en sus establecimientos hoteleros.

Según datos de Horeca Cádiz, recogidos por Europa Press, la provincia ha mejorado las previsiones iniciales, que marcaban un 88% de ocupación en agosto, llegando incluso en la segunda quincena a bajar hasta un 84%.

En concreto, en agosto, el dato máximo de ocupación lo ha dado Chipiona con un 94,9%, seguido de la ciudad de Cádiz, con un 94,6%, y Rota con un 94%. La ocupación más baja la ha dado Arcos de la Frontera, en la Sierra de Cádiz, con un 50%.

En Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María los datos se han quedado en el 85% y el 84% respectivamente, mientras que San Fernando ha subido hasta el 90%.

Para el mes de septiembre, las estimaciones tampoco son optimistas, ya que respecto a 2025 la ocupación puede llegar a caer hasta ocho puntos porcentuales. Y es que Horeca prevé un 80% de reservas. No obstante, ha aclarado que este dato marca "una base sólida" que se puede ver incrementada "significativamente" por el impacto de las reservas de última hora.

En septiembre, puede ser Conil de la Frontera el que llegue a más reservas, con un 91% de ocupación, mientras que Cádiz capital llegará al 85%. Jerez de la Frontera, que en la primera quincena vivirá sus Fiestas de la Vendimia, espera un 72% de ocupación, mientras que El Puerto y San Fernando oscilan entre el 66% y el 68%.