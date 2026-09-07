El PSOE de Algeciras anuncia que Fran Fernández será el candidato a la Alcaldía en sustitución de Rocío Arrabal

Archivo - La secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica, Rocío Arrabal, y el portavoz en el Ayuntamiento, Fran Fernández, en rueda de prensa. - PSOE DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria local del PSOE de Algeciras (Cádiz) y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha anunciado de manera oficial que no se presentará como candidata socialista a las próximas elecciones municipales, al considerar que "es el momento adecuado para que otro compañero dé ese paso". Ese compañero es el concejal Fran Fernández, que ha sido el único candidato en presentarse para tal cometido y por tanto, una vez finalizado el plazo, se convierte en el candidato del PSOE a la Alcaldía algecireña.

En rueda de prensa, Arrabal, que seguirá como parlamentaria andaluza "defendiendo los intereses de Algeciras", ha asegurado que la decisión de no volver a presentarse a la Alcaldía "ha sido muy meditada" y "tomada desde la responsabilidad, la seriedad, la serenidad" y, sobre todo, desde su "compromiso absoluto con Algeciras".

"Durante estos últimos años la labor de oposición no ha sido nada fácil y cuando asumí la responsabilidad de encabezar el proyecto socialista en Algeciras lo hice sabiendo perfectamente lo que significaba enfrentarse a un Gobierno municipal con una enorme capacidad de poder y con una forma de ejercerlo que hemos cuestionado de manera firme y contundente", ha explicado Arrabal, que ha asegurado que "ese esfuerzo no ha sido una elección casual sino una obligación moral".

En este sentido, ha añadido que "levantarse ante un modelo de control asfixiante e intentos de instauración, ejerciendo una oposición firme y rotundamente contundente, ha conllevado un altísimo desgaste político y personal".

Así, Arrabal ha asegurado que "cuando al actual alcalde, José Ignacio Landaluce, se le cuestiona su forma de gobernar, despliega todos sus recursos, que son muchos, para intentar neutralizar al precio que sea a quien se atreva a hacerle frente". "Acepté las reglas de ese juego político y asumí sus consecuencias, aun cuando esa persecución nos ha llevado hasta en tres ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", ha añadido.

"Hoy todos conocemos un poco mejor al personaje. No ha sido un camino fácil, pero lo volvería a hacer sin duda alguna, porque Algeciras necesitaba una oposición firme, valiente y sin complejo", ha manifestado Arrabal, que sin querer negar que "esto ha tenido un coste político, y también personal", ha asegurado que su decisión "no está centrada ahí", sino que "nace de la responsabilidad, porque una cosa es lo que pide el corazón y otra es lo que dicta la cabeza".

Por ello, según ha anunciado, "después de mucho reflexionar, este es el momento adecuado para que otro compañero dé ese paso y se ponga al frente de esa candidatura, porque los equipos políticos también deben saber adaptarse a cada momento y poner a disposición de la ciudadanía lo mejor de cada uno de sus integrantes".

Ese equipo, tal y como ha anunciado, será encabezado por Fran Fernández, que, según Arrabal es "la persona perfecta". "Está preparada, es joven, con formación, con sensibilidad social y con un profundo conocimiento de Algeciras, con la experiencia en la gestión municipal", por lo que "va a hacer un magnífico trabajo". "Y, por supuesto, cuenta con todo mi apoyo y con toda mi experiencia", ha concluido la dirigente socialista.