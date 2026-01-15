El PSOE de Algeciras (Cádiz) anuncia que ampliará la denuncia contra Landaluce tras su archivo

El decretario de organización de la Ejecutiva local y viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Algeciras, Fran Fernández, en imagen de archivo. - PSOE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Algeciras (Cádiz), Fran Fernández, ha señalado que "ampliaremos la denuncia presentada con nuevas pruebas que surgieron después de su interposición" contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Así lo ha explicado Fernández en un audio difundido a los medios, tras el archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra el primer edil.

En este sentido, Fernández ha aclarado que el archivo no implica que la Fiscalía "se pronuncie sobre la culpabilidad o inocencia" del alcalde. "No ha dicho que Landaluce sea inocente ni culpable, simplemente que, de momento, no entra a investigar", ha concluido.