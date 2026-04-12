El PSOE de Cádiz arremete contra la "doble moral" y la "gestión nefasta" de la sanidad en Andalucía

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y cabeza de lista al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, en la concentración convocada por Mareas Blancas en Cádiz. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y cabeza de lista al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, junto a miembros de las direcciones provincial y local, ha asistido este domingo a la manifestación convocada por las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública. Cornejo ha arremetido contra la "doble moral" del Gobierno andaluz, al que acusa de "asfixiar el sistema público para favorecer los conciertos privados", y ha contrapuesto esta "gestión nefasta" con el compromiso de blindaje legal y financiación histórica anunciado el pasado sábado por la candidata socialista María Jesús Montero en la capital gaditana.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante la movilización, Juan Cornejo ha mostrado el "apoyo total" del socialismo gaditano a las reivindicaciones de los profesionales y pacientes. "Estamos hoy aquí porque no podemos permitir que Moreno siga destrozando lo que tardamos 30 años en construir. Los médicos rehúyen el SAS por sus malas condiciones y las familias gaditanas están desesperadas ante un laberinto organizativo que solo busca empujarlas a la sanidad privada", ha recriminado el dirigente socialista.

Al hilo, Cornejo ha subrayado que la situación de colapso en la provincia no es fruto de la casualidad, sino de un "modelo ideológico que ve la enfermedad como un negocio". En este sentido, ha precisado que Cádiz sufre una de las tasas de médicos por habitante más bajas, mientras el PP "sigue regalando millones de euros a clínicas privadas en lugar de reforzar la Atención Primaria".

Frente a esta deriva, el secretario de Organización ha destacado el Plan de Rescate para la Sanidad Pública presentado este sábado por María Jesús Montero en Cádiz. "Su prioridad absoluta será eliminar las listas de espera por ley", ha señalado Cornejo, mientras que ha resaltado el compromiso de garantizar atención en primaria en un máximo de 48 horas y fijar topes de 30 días para pruebas diagnósticas y 60 para especialistas.

"El PSOE no solo diagnostica el problema, trae la solución y los recursos", ha afirmado Cornejo, detallando que el plan inyectará 3.000 millones de euros adicionales al año para alcanzar una inversión de 2.350 euros por habitante. Además, ha celebrado la propuesta de incorporar a 18.000 nuevos profesionales para reconstruir el sistema y elevar la cartera de servicios incluyendo la salud bucodental gratuita para niños y mayores.

Finalmente, Juan Cornejo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para defender un modelo de "gestión directa y dignidad". "No es falta de recursos, es falta de voluntad política. Con el Plan de Rescate de Montero, la salud volverá a ser un derecho garantizado y no una cuestión de meritocracia de tarjeta", ha indicado.

"Vamos a recuperar la sanidad pública para que los gaditanos vuelvan a tener la seguridad de que su sistema de salud les protege, vivan donde vivan y tengan la cuenta corriente que tengan", ha concluido.