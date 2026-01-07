PSOE de Cádiz cierra filas sobre Arrabal y acusa a Landaluce de "un intento de amedrentamiento" tras anunciar querella

Archivo - La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, junto al secretario de organización de la Ejecutiva local y viceportavoz, Fran Fernández, durante la rueda de prensa. ARCHIVO. - PSOE DE ALGECIRAS - Archivo

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha salido al paso del anuncio de querella por injurias del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, contra la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, acusando a éste de "un intento de amedrentar y silenciar a quien ejerce con rigor su labor de oposición".

"Los socialistas no se detendrán por muchas amenazas judiciales que se interpongan en la labor de fiscalización que les corresponde", ha aseverado Cornejo en una nota del PSOE en el que han cerrado filas sobre Rocío Arrabal.

Para el socialista, su compañera de partido en Algeciras "ha cumplido con su obligación ética y legal", que es "poner en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que podrían ser constitutivos de delito, tras haber tenido conocimiento de los mismos".

Así, desde la dirección provincial han considerado que Landaluce "busca una cortina de humo para ocultar su situación política de debilidad y el hecho de estar cada día más acorralado, incluso por su propio partido", que según han dicho "le está retirando progresivamente su confianza".

El responsable de Organización del PSOE gaditano ha advertido además de que si la querella prosperase, la portavoz "aportará con total transparencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía toda la información y documentación que ya fue remitida en su día a la Fiscalía del Tribunal Supremo".

Con todo ello, ha trasladado "el apoyo total" de la dirección provincial del PSOE a Rocío Arrabal, entendiendo que ha actuado "con la responsabilidad que se le exige a un representante público", trasladando la información a la Fiscalía del Tribunal Supremo "para que sea esta quien determine las responsabilidades pertinentes".

Cornejo ha denunciado además "la fijación" de Landaluce con la líder socialista, cuestionando "por qué dirige su ataque judicial exclusivamente contra ella cuando los hechos denunciados han tenido un eco mediático y social generalizado".

"Nos sorprende que Landaluce solo apunte contra quien le fiscaliza con datos y rigor. Es un síntoma claro de que el PSOE de Algeciras está haciendo su trabajo y eso molesta a un equipo de Gobierno acostumbrado a la opacidad", ha afirmado el socialista, que ha reiterado que "no vamos a permitir que se use la justicia para tapar realidades incómodas para el Partido Popular".

"DESESPERACIÓN" DE UN ALCALDE "ACORRALADO"

Por su parte, el PSOE de Algeciras, de la que es secretaria general Rocío Arrabal, has manifestado también el apoyo "firme e inquebrantable" a su líder local, argumentado que la querella por supuestas injurias y calumnias anunciada por Landaluce es "una cortina de humo para ocultar la realidad, que cada día está más acorralado y que su propio partido le ha retirado la confianza".

En opinión de este partido, la querella del alcalde de Algeciras es "una respuesta tardía" a la denuncia presentada contra él ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia y acoso sexual.

Tras reiterar el apoyo de toda la Ejecutiva local "en bloque", el secretario de organización del PSOE de Algeciras, Fran Fernández, ha indicado que las afirmaciones incluidas en la denuncia contra Landaluce "se sustentan en documentación y pruebas que no sólo han sido explicadas en declaraciones y ruedas de prensa, sino que ya están también a disposición de la Fiscalía del Supremo, tal y como se anunció en su día".

Desde la Ejecutiva local del PSOE han considerado "sorprendente" que Landaluce dirija su querella "únicamente contra la líder socialista" cuando "han sido muchos representantes políticos, y de distintos partidos, los que se han hecho eco de estos hechos". Además, han insistido en que desde el PSOE de Algeciras "no vamos a dejar de ejercer nuestra labor de control y fiscalización por muchas querellas que Landaluce anuncie o interponga".

Según han argumentado, Landaluce "no se ha ido del PP porque haya querido, eso es sólo otro más de sus bulos, se ha ido porque su propio partido le ha obligado a dimitir, y la prueba evidente es que ningún dirigente del Partido Popular ha salido a dar la cara por él, han evidenciado que no confían en él y le han dejado solo".

Fran Fernández se ha mostrado crítico con el hecho de que el PP "no haya sido capaz de articular una moción de censura para apartar a Landaluce de la Alcaldía teniendo los números y los mecanismos para ello", lo que implica según su opinión que "por lo bajini sí que están permitiendo que este señor siga siendo alcalde y haciendo daño a la institución municipal y a la propia imagen de la ciudad".