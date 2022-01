El PSOE de Cádiz critica que "Juanma Moreno ha abandonado la gestión y se ha situado ya como candidato del PP"

CÁDIZ, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha acusado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "abandonar la gestión y situarse ya como candidato del PP al estar instalado en una agenda electoral con una fecha de elecciones oculta por intereses partidistas cuando aún le queda un año de mandato y un 88 por ciento de su programa electoral por cumplir en la provincia".

Según ha informado el PSOE en una nota, Ruiz Boix ha señalado que "Juanma Moreno ha venido a celebrar los tres años de Gobierno a la provincia a la que más ha dado la espalda".

Durante el transcurso de una rueda en la que Ruiz Boix ha hecho balance, ha desgranado el programa provincial con el que Juanma Moreno concurrió a las andaluzas, un documento con 82 propuestas en el ámbito provincial "de las que apenas han llegado a ejecutar una decena, el 12 por ciento del total".

Así, el dirigente socialista ha advertido de que "al PP le harían falta 40 años, diez legislaturas, para poder cumplir esos 82 compromisos con los gaditanos".

Respecto al Consejo de Gobierno, el secretario general le ha puesto "deberes" al Ejecutivo de PP y Cs "esperando que traigan inversiones reales para Cádiz como planes de empleo, un refuerzo a la red sanitaria provincial o apoyo económico a los sectores tractores y estratégicos para la recuperación como son el naval y el aeronáutico, así como políticas industriales que sean efectivas para relanzar la economía en la provincia".

Ruiz ha tachado de "desleal" la actitud de la Junta de "querer apropiarse del Perte que el Gobierno aprobará en consejo de Ministros en febrero" y ha emplazado a los miembros del Ejecutivo andaluz a "dejar de tratar de apuntarse el tanto" y aclarar "a qué han venido, cuáles son los proyectos de cosecha propia que traen para la provincia".

Sobre el Perte, Ruiz Boix ha pedido que "no conviertan su anuncio en un bluf y expliquen cuánto dinero va a aportar la Junta para contribuir a que tenga un mayor alcance".

El líder provincial del PSOE ha recordado que Andalucía "es la única comunidad que no tiene presupuestos", renunciando así a "una planificación real sobre las necesidades de Andalucía y por ende para nuestra provincia".

"Hemos perdido la posibilidad de que se ejecuten nuevas partidas para fomento del empleo, para la mejora de las infraestructuras, para reforzar los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, para garantizar las políticas sociales como la atención a la dependencia de la que tanto sabe Juanma Moreno, que fue quien aplicó los mayores recortes cuando era secretario de Estado en el Gobierno de Rajoy", ha dicho Ruix Boix antes de recordar que "no tenemos presupuestos en esta provincia pero sí que han engordado en este tiempo la estructura de la Junta, ampliando el número de cargos hasta en cuatro nuevos delegados territoriales más".

Estos tres años han pasado, a juicio de Ruiz Boix, "en balde para la provincia, que ha visto como Juanma Moreno carecía de una estrategia para salir de la crisis, recuperarse y avanzar".

"Un Gobierno que no solo le ha dado la espalda a sus demandas más acuciantes como el empleo o las infraestructuras y los servicios públicos sino que se pone de perfil cuando surgen problemas", ha anotado.

"Este Gobierno suspende en cuatro asignaturas principales: el empleo al cargarse los planes de empleo que antes ejecutaban los ayuntamientos; en el blindaje del Estado del Bienestar, nuestra sanidad y educación están siendo castigadas como nunca con recortes que debilitan el sistema público; suspenden también en infraestructuras que no avanzan como el desdoble de la Arcos-Antequera que se convirtió en un emblema para el PP en la legislatura pasada y hoy es una gran olvidada y en materia de políticas sociales, con una lista de espera cada vez más larga para la atención a la dependencia", ha abundado.

Por territorios, tomando como referencia alguna comarca como la Sierra, ha señalado que "sufren especialmente los recortes en los equipos de valoración, en cuestiones cotidianas que empeoran la calidad de vida de quienes no viven en los grandes núcleos" y ha denunciado que "la gente se tiene que desplazar a otros municipios para hacerse una PCR y encima cuentan con una red de transporte cada vez más mermada".

Respecto a la capital, ha recordado "los grandes proyectos que fueron quedando estos tres años sepultados en trabas burocráticas como ha pasado con la Ciudad de la Justicia y con el Hospital de Cádiz, cuya construcción no termina de arrancar pese a tener ya los terrenos disponibles por falta de voluntad de la Junta, que sí apuesta con 375 millones por el hospital de Málaga".

En la misma línea, ha reprochado "el rechazo frontal a iniciativas como el regreso de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio Valcárcel pese a estar incluido en su programa electoral".

Sobre Jerez, ha afeado que "desde la Junta se boicotea al Ayuntamiento en cuestiones fundamentales como la financiación del Circuito de Jerez, el Centro Tecnológico del Motor, una iniciativa apoyada por el sector que abandera en solitario el consistorio y saldrá adelante con fondos europeos y la ayuda del Gobierno, o el sendero del Guadalete que, a pesar de ser una iniciativa necesaria para el desarrollo sostenible de nuestro entorno, no encuentra apoyo en la Junta para desarrollarla".

"Si miramos al Campo de Gibraltar, ya venimos denunciado la hoja en blanco en que se ha convertido las 112 medidas anti Brexit, y nada se sabe tampoco de la Zona de Especial Necesidad de La Línea ni del Plan Integral de dinamización y económica del Campo de Gibraltar que prometieron en su programa electoral", ha apuntado.

En conclusión, Ruiz Boix ha lamentado que "en estos tres años, no le han hecho la vida más fácil a la gente, no han atajado sus problemas y no han dado respuesta a las necesidades actuales, ni a la de aquellas personas o colectivos más vulnerables que sí encuentran en las ayudas del Gobierno un respiro en las dificultades que puedan atravesar".

Para el dirigente provincial, resulta "complejo" encontrar explicación alguna a "un balance tan negativo de la Junta cuando ha contado con el mayor volumen de recursos públicos posibles".

"Más de 3.000 millones de euros en transferencias del Gobierno, han tenido más dinero que nunca para poder hacer cosas en Cádiz y es cuando menos se han gastado en nuestra provincia", ha apostillado.