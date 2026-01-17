El PSOE de Cádiz destaca que 50.000 hogares gaditanos se benefician del bono eléctrico del Gobierno de Sánchez

Archivo - Imagen de archivo del senador del PSOE por Cádiz, Alfonso Moscoso. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista por Cádiz, Alfonso Moscoso, ha destacado este sábado que en las fechas actuales, "marcadas por el frío invernal y las continuas tormentas", donde se "agravan las dificultades de miles de hogares", el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, vuelve a demostrar su "firme compromiso" con la justicia social y la protección de las personas más vulnerables, "garantizando que el acceso a la energía sea un derecho básico y no un privilegio condicionado por la renta".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Moscoso ha destacado que las políticas sociales impulsadas desde 2018 han permitido "reforzar y ampliar de forma decisiva el Bono Social Eléctrico", una "herramienta clave" en la lucha contra la pobreza energética que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la ministra Sara Aagesen.

Según el PSOE, gracias a estas medidas, más de 50.000 hogares en la provincia de Cádiz y 348.000 en toda Andalucía reciben apoyo directo del Gobierno de España para afrontar el coste de la electricidad y la calefacción durante los meses más duros del año, "garantizando condiciones de vida dignas a pensionistas, familias con menores, personas dependientes y hogares con rentas bajas".

Por su parte, Moscoso ha subrayado que "el Gobierno demuestra que se puede gobernar pensando en la mayoría social, poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas".

En este sentido, ha precisado que durante los gobiernos del Partido Popular el Bono Social "fue recortado y limitado", dejando fuera a miles de familias que actualmente sí cuentan con protección. Frente a un modelo del Partido Popular "que supeditaba los servicios básicos a las reglas del mercado y a la capacidad económica de cada hogar", el actual Gobierno socialista ha desplegado un "escudo social sólido, ampliando derechos y adoptando medidas fundamentales" como el fortalecimiento del Bono Social Eléctrico, la prohibición de cortes de suministro a personas vulnerables, la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones.

"Estas políticas marcan la diferencia entre los gobiernos neoliberales que abandonan a quienes más lo necesitan y otros que protegen, cuidan y garantizan la dignidad de todas las personas", ha afirmado el senador.

En contexto, ha insistido que el Gobierno de España continúa trabajando, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el conjunto del Ejecutivo, para que ninguna familia tenga que elegir entre pagar la factura de la luz o llenar la nevera, "demostrando que otra forma de gobernar es posible", en concreto, "una que refuerza la igualdad, amplía derechos y mejora la vida de la ciudadanía, con independencia de su nivel de ingresos".