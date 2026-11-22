La responsable de Agricultura de la Ejecutiva Regional socialista y parlamentaria andaluza, Victoria Fernández, la candidata al Congreso Mamen Sánchez, y el candidato a la Alcaldía de Chipiona, Luis Manuel Rivera, en la localidad gaditana. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Agricultura de la Ejecutiva Regional socialista y parlamentaria andaluza, Victoria Fernández, ha reclamado este domingo 22 a la Junta de Andalucía un "compromiso presupuestario real" con la agricultura de Chipiona, Sanlúcar y toda la Costa Noroeste, señalando que las cuentas autonómicas para 2027 "dan la espalda al sector primario al recortar en 400 millones de euros las partidas destinadas a agricultura, ganadería y pesca".

Así lo ha hecho durante el transcurso de un encuentro con el sector en el que también han participado la candidata al Congreso Mamen Sánchez y el candidato a la Alcaldía de Chipiona, Luis Manuel Rivera, según ha precisado la formación en una nota.

Fernández ha destacado que la agricultura de Chipiona y Sanlúcar constituye "un ejemplo del esfuerzo en productividad y en generación de empleo", sustentado sobre explotaciones pequeñas, de apenas media hectárea o una hectárea, "que generan riqueza y sostienen a numerosas familias en la comarca".

En este sentido, ha valorado el peso estratégico de la provincia, donde se concentra el 69 por ciento de la producción andaluza de flor cortada, un subsector que genera alrededor de cien millones de euros anuales en Andalucía.

Pese a estas cifras, la parlamentaria socialista ha alertado de una "situación injusta" que "lastra la competitividad" de la zona. El 99 por ciento de estas explotaciones "no forman parte de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC)".

"No podemos permitir que el tamaño de una explotación sea lo único que determine las oportunidades de quien trabaja la tierra", ha advertido Fernández, quien ha subrayado la necesidad de "apostar fuerte por aquí" en el nuevo marco de la PAC "para corregir esta desigualdad".

Durante su intervención, la dirigente socialista ha contrapuesto la "falta de ambición" del Ejecutivo andaluz con el "respaldo sostenido del Gobierno de España". "El Gobierno de España ha estado siempre al lado de este sector. Lo estuvo en pandemia, con las ayudas extraordinarias; lo ha estado durante las inundaciones; y lo ha estado cuando ha habido que bajar los módulos del IRPF", ha recalcado.

Por ello, ha insistido en que "es un momento importante para exigirle a la Junta de Andalucía que refuerce las ayudas para la modernización de este sector", algo que, a su juicio, "los presupuestos del año 2027 no invitan a pensar que sea posible" tras el recorte de 400 millones de euros al campo y la pesca.

Más allá de la modernización, Fernández ha puesto el foco en la vulnerabilidad del territorio frente a los fenómenos meteorológicos y ha exigido al Gobierno andaluz que potencie los seguros agrarios y actúe con contundencia cuando se producen daños.

En concreto, ha señalado que en una zona condicionada por su nivel freático resulta "absolutamente imprescindible" poner en marcha un "plan hidrológico serio" que evite inundaciones en las más de 350 hectáreas de cultivo que existen en Chipiona.

Finalmente, la parlamentaria ha instado a mirar a medio y largo plazo abordando el relevo generacional y aprovechando nuevas vías de diversificación. Según ha explicado, tanto la formación profesional agraria como la gestión de los residuos agrícolas representan "un nicho de mercado y una oportunidad de crecimiento y de seguir avanzando" que la administración autonómica no puede desaprovechar.

"La agricultura de la Costa Noroeste no necesita únicamente reconocimiento; necesita inversiones, soluciones y futuro", ha añadido por su parte el candidato a la Alcaldía, exigiendo unos presupuestos de la Junta de Andalucía que miren a la Costa Noroeste para "garantizar la inversión y la modernización que el campo gaditano merece".

Psu parte, Sánchez ha destacado la importancia de una actividad agrícola vinculada a la economía y al empleo de Chipiona, en la que tienen un peso relevante las pequeñas explotaciones familiares. Durante el encuentro se han abordado también cuestiones como los costes de producción, los problemas derivados de los temporales, las necesidades de modernización de las explotaciones y las dificultades de comercialización.

La diputada ha planteado trabajar en varias líneas también desde el Congreso, entre ellas la revisión de las coberturas de los seguros agrarios y el estudio de nuevas oportunidades de financiación para el sector, dentro de las competencias del Estado.

Al hilo, ha manifestado su disposición a trasladar al Ministerio de Agricultura las propuestas de los agricultores de Chipiona y a estudiar iniciativas parlamentarias que contribuyan a mejorar la competitividad y garantizar el futuro de esta actividad.

"Queremos que las necesidades de los agricultores de Chipiona estén presentes cuando se diseñen las políticas agrarias. Para eso es importante escucharlos, conocer sus dificultades y trabajar con ellos en propuestas concretas que podamos trasladar al Gobierno y al Congreso de los Diputados", ha señalado.