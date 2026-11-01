PSOE de Cádiz señala que Bruno García "tiene que dar muchas explicaciones" por el pago a polícia local en playas

Archivo - Cádiz.- El PSOE culpa al alcalde de la "supresión" de la Línea 2 de autobús y critica su "absoluto fracaso" de gestión - PSOE - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado la sentencia judicial que anula el acuerdo municipal relativo al complemento de productividad para los agentes de la Policía Local en el servicio de vigilancia de playas como "la enésima prueba de descontrol organizativo y de la nefasta gestión del equipo de gobierno que preside Bruno García", al tiempo que ha señalado que el alcalde gaditano "tiene que dar muchas explicaciones".

Torres ha subrayado que el PSOE ya mostró sus objeciones a este acuerdo durante el pleno municipal celebrado en septiembre de 2024, que fue cuando se estableció un complemento de productividad de 352,94 euros por jornada para los agentes destinados a la vigilancia de las playas de la ciudad, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

"La realidad jurídica viene ahora a dar la razón a la central sindical que interpuso la demanda, en este caso Autonomía Obrera, demostrando que el procedimiento utilizado por el equipo de gobierno para retribuir este servicio no era el adecuado", ha aseverado Torres, "un sistema erróneo que ha supuesto 221.000 euros para las arcas municipales, cuando debería haber sido considerablemente menor", ha incidido el portavoz.

Para Óscar Torres esta sentencia "es la gota que colma el vaso de los cuatro veranos que Bruno García ha estado al frente de las playas de la ciudad sin haber alcanzado en ningún momento los estándares de calidad esperados en cuanto a servicios públicos".

"Bajo el mandato de Bruno García los gaditanos han sufrido año tras año la falta de mantenimiento de instalaciones fundamentales como lavapiés, duchas, pasarelas o el propio servicio de megafonía brillando por su ausencia prácticamente durante todo el verano", ha recordado el portavoz socialista, "una mala gestión a la que ahora se le suma que la fórmula de pago aprobada por el gobierno de Bruno García para la presencia de la policía local en la playa no se ajusta a Derecho".

"La realidad es que una de las primeras decisiones de Bruno García respecto a las playas de la ciudad fue el regreso de la policía local, como si eso supusiese la solución a todos los males que en ese momento tenían nuestras playas. No solo no significó eso, sino que hemos podido comprobar como verano tras verano la situación se ha vuelto insoportable, siendo este pasado verano de 2026 el peor que se recuerda", ha concluido.