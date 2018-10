El PSOE cree que el alcalde de Vejer (Cádiz) "debe dimitir y cumplir con su palabra" por sus nuevas funciones en el PP

Publicado 28/07/2018 10:19:33 CET

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Vejer de la Frontera (Cádiz), Antonio González, ha manifestado que "por simple coherencia" el alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), "debería de dimitir de su cargo como alcalde y cumplir con su propia palabra".

En declaraciones a Europa Press, González ha manifestado que no sale de su "asombro tras conocer la nueva decisión que ha tomado el alcalde, que tras anunciar hace unos días, a bombo y platillo, su intención de dejar el Senado para centrarse en Vejer, ahora, tras el respaldo que le ha dado el nuevo PP de Casado a nivel nacional, no sólo se queda en Madrid y en el Senado, sino que, además, asume más responsabilidad".

A juicio del portavoz socialista, "esas nuevas funciones lo inhabilitan para seguir como alcalde, no tanto por la gestión, que también, sino porque él mismo era el que creía en la limitación de mandatos y en la incompatibilidad de cargos y así continuamente lo ha manifestado públicamente, incluso hace escasas semanas". Por ello, ha añadido que "por simple coherencia, debería dimitir de sus responsabilidades municipales para centrarse en los otros menesteres que le ha encomendado su partido".

González ha acusado al alcalde de usar "prácticas populistas" y ha afirmado que "los vejeriegos merecen un alcalde que no se sirva del pueblo para hacer política". "Si te ausentas del Senado es para dedicarte a Vejer y no para volver al Senado y encima con más dedicación", ha afirmado el dirigente socialista, que ha añadido que "eso no se puede justificar de ningún modo".

Finalmente, González ha afirmado que "Vejer necesita y merece a un alcalde que asuma sus compromisos y no los cambie cada vez que le interese, por eso, los socialistas, desde el sentido común, creemos que debe dimitir de inmediato, ya que falta hasta a su propia palabra". "La ciudadanía de Vejer tiene un alcalde que no es capaz de mantener, tan siquiera, lo que dijo hace unos días, razón por la cual, no es de fiar", ha concluido.