El PSOE culpa al alcalde de Cádiz de la "supresión" de la Línea 2 de autobús y critica su "absoluto fracaso" de gestión

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres. - PSOE

CÁDIZ 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha señalado este domingo que el alcalde, Bruno García (PP), es el "único responsable de la eliminación" de la "esencial" Línea 2 de autobús, así como del "malestar generalizado que esta decisión ha provocado en la ciudadanía", igual que es "el único que puede corregir la situación".

En una nota, el portavoz socialista ha criticado así el "absoluto fracaso" en la gestión de este proceso por parte del equipo de gobierno del PP, y ha señalado que "tanto desde la Universidad de Cádiz como desde los barrios afectados han manifestado públicamente sus quejas y su oposición".

Para Óscar Torres, esto evidencia que "la supuesta participación de la que presume el alcalde ha sido una falsedad, excluyendo además de manera sistemática a los partidos de la oposición".

Además, el representante socialista ha considerado que "el alcalde ha actuado como un estudiante vago", de forma que, "ante la falta de un programa propio, ha querido malcopiar los proyectos del PSOE". "Se presentó a las elecciones engañando a la ciudadanía, que hoy está pagando haber confiado en él con una ciudad paralizada en sus grandes proyectos y totalmente abandonada en las cuestiones del día a día, como la limpieza o el propio transporte público", ha agregado el portavoz del PSOE en referencia a Bruno García.

En este sentido, Óscar Torres ha indicado que, "puesto a copiar ante su falta de ideas, Bruno García debió haber acudido al actual programa socialista presentado a las elecciones de 2023, y se habría dado cuenta de que la posición del PSOE ha sido siempre coherente", de forma que ha pasado por "mantener la totalidad de las líneas existentes, incluida la Línea 3 que el anterior equipo de gobierno pretendía eliminar, y ampliar los servicios".

De hecho, ha remarcado que la propuesta socialista para 2023 "sumaba dos líneas transversales operativas durante todo el año, a diferencia de la propuesta cicatera de Bruno García, que solo contempla una transversal y únicamente durante los tres meses de verano".

Asimismo, el portavoz ha exigido al alcalde que "deje de escudarse en el voto a favor del PSOE al pliego de transportes". "Como se advirtió durante la sesión plenaria, dicho voto estuvo motivado de manera exclusiva por la necesidad urgente de contar con nuevos autobuses para evitar que la ciudad se quede sin servicio por el colapso de una flota obsoleta", ha abundado Óscar Torres.

"El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz está normalizando situaciones inaceptables, como sufrir lipotimias en el interior de los autobuses por la falta de aire acondicionado en autobuses que se estropean día tras día. A esta situación límite se ha llegado por la desidia del alcalde y por sus mentiras en campaña, cuando decía tener la solución al transporte público de la ciudad y ha tardado tres años en traer a Pleno un pliego con muchas carencias", ha continuado el representante socialista.

Por último, Torres ha advertido de que la "fusión impuesta" de las líneas 2 y 3 "perjudica gravemente a los usuarios de ambas rutas". "Los vecinos afectados continuarán teniendo la peor frecuencia de la ciudad y seguirán sin disponer de horario nocturno, a diferencia de las líneas 1 y 5", ha avisado el representante del PSOE antes de concluir lamentando que, "con esta decisión, la ciudadanía pagará lo mismo por su billete, pero recibirá un servicio sustancialmente menor y peor por la única responsabilidad del alcalde", según ha sentenciado.