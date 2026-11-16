El PSOE defiende que la penosidad laboral se reconozca también con perspectiva de género

Mamen Sánchez con camareras de pisos de la provincia de Cádiz. - PSOE

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE de Cádiz y candidata al Congreso, Mamen Sánchez, junto a la representante de la Ejecutiva Provincial, Susana Romero, ha mantenido un encuentro con camareras de pisos de la provincia de Cádiz, organizado por Sol Rural, para abordar los avances hacia el reconocimiento de la jubilación anticipada de este colectivo y las nuevas iniciativas relacionadas con la protección de su salud laboral, donde ha defendido que la penosidad laboral se reconozca también con perspectiva de género.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Sánchez ha recordado que las reivindicaciones de las camareras de pisos de la provincia de Cádiz llegaron al Congreso de los Diputados y que, desde entonces, el colectivo no ha dejado de trabajar para conseguir avances. "Cada reunión que hemos mantenido con vosotras ha tenido un objetivo, escuchar vuestras dificultades, compartir vuestras reivindicaciones y trabajar para conseguir avances". "Hoy podemos hablar de pasos importantes, aunque sabemos que todavía queda camino hasta alcanzar el objetivo final", ha añadido.

La dirigente socialista ha explicado que el Gobierno de España aprobó en mayo de 2025 el Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento para reconocer coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres.

Posteriormente, se creó la Comisión de Evaluación encargada de analizar las solicitudes y determinar, mediante criterios objetivos, qué actividades profesionales pueden acogerse a estos mecanismos.

Sánchez ha destacado también que UGT ha impulsado formalmente esta reivindicación y que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció el pasado 9 de noviembre que las camareras de pisos serán el primer colectivo cuyo trabajo analizará el grupo creado para estudiar la dimensión de género y la penosidad en la jubilación anticipada.

"Tenemos una normativa que abre el camino, órganos encargados de estudiar las solicitudes y un compromiso expreso para analizar prioritariamente la situación de las camareras de pisos. Son avances concretos que deben permitir seguir trabajando para alcanzar el reconocimiento que estas mujeres llevan tantos años reclamando", ha explicado.

Mamen Sánchez ha aclarado que todavía es necesario completar la evaluación técnica y los trámites correspondientes. Si se acredita que concurren las circunstancias exigidas por la normativa, podrá aprobarse un real decreto específico que establezca los coeficientes reductores aplicables al colectivo, ha señalado.

Uno de los principales mensajes trasladados por Mamen Sánchez y Susana Romero ha sido la necesidad de incorporar la perspectiva de género al reconocimiento de la penosidad laboral. "Durante muchos años hemos reconocido la dureza de determinadas profesiones desempeñadas mayoritariamente por hombres, que han podido acceder a mecanismos de jubilación anticipada, sin embargo, el desgaste físico de profesiones muy feminizadas, como las camareras de pisos o la ayuda a domicilio, no ha recibido el mismo reconocimiento", ha apuntado.

Así, Sánchez ha defendido que la igualdad también debe estar presente en el sistema de protección social. "La igualdad no consiste solamente en que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos sobre el papel, también significa que se valore con los mismos criterios objetivos el esfuerzo, los riesgos y el desgaste de los trabajos que desempeñan mayoritariamente las mujeres", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que reconocer la penosidad de una profesión no puede depender de si tradicionalmente la han desempeñado hombres o mujeres, sino de las condiciones reales en las que se desarrolla la actividad y de sus consecuencias para la salud.

Mamen Sánchez ha concluido señalando que "una sociedad que quiere avanzar en derechos no puede dejar fuera a las mujeres que llevan toda una vida trabajando en profesiones especialmente exigentes", incidiendo en que "la igualdad también tiene que llegar al momento de la jubilación".